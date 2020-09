Sánchez i Rufián acorden convocar la taula de diàleg a mitjans de setembre

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez i el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, han coincidit aquest dijous que "seria molt positiu convocar una nova reunió de la taula de diàleg" per "retornar el conflicte polític a la política", segons ha dit Rufián en roda de premsa després de la reunió d’una hora i 45 minuts a La Moncloa. En aquest sentit, ha apuntat que tots dos veuen "convenient que fos a mitjans de setembre".

Tot i això, el diputat ha evitat assenyalar si la taula de diàleg s’hauria de reunir abans o després de la compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, al Tribunal Suprem, prevista el 17 de setembre. Ara bé, ERC va anunciar que no proposaria un altre candidat si el Suprem inhabilita Torra i que aposta per deixar "vacant" la presidència.

Rufián recorda a Sánchez que Cs i ERC "són incompatibles"

Respecte als pressupostos, Rufián ha apuntat que la seva formació aposta pel "diàleg" però ha recordat a Sánchez que ha de complir els compromisos previs, i que governar "és elegir", perquè "no és el mateix" pactar els comptes amb Ciutadans (Cs) que amb ERC. Les dues formacions, ha dit, són "incompatibles". La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va transmetre aquest dimecres la seva posició a negociar els pressupostos generals de l'Estat: "Cal arribar a acords i deixar el partidisme", va sentenciar.



En aquest sentit, el portaveu d’ERC ha recordat que Podem s’ha manifestat "de forma clara" sobre la possibilitat que Sánchez pacti els pressupostos amb Cs o amb els partits que, com ERC, van permetre la investidura. "El natural seria intentar facilitar un context on pogués estar ERC", ha afirmat. Tot i això, la tensió entre els socis del Govern espanyol ha anat en augment ens els darrers dies, el que podria dificultar el pacte dels comptes estatals.

En tot cas Rufián ha recordat a Sánchez que no ha complert encara els compromisos de la investidura, però ha insistit que ERC aposta sempre pel "diàleg", malgrat que hauria de ser un diàleg basat en el compliment dels compromisos adquirits anteriorment.

Crítiques a la remodelació del Govern

Rufián: "Traslladar les baralles internes a la primera institució de Catalunya em sembla inconvenient"

Respecte a la remodelació del govern de la Generalitat, Rufián l’ha atribuït a les dinàmiques internes de l’espai de JxCAT. "Traslladar les baralles internes a la primera institució de Catalunya em sembla inconvenient", ha sentenciat.



Segons Rufián, "dins de l’independentisme hi ha una pugna entre el pragmatisme i la màgia, i ERC vol gestionar aquest mentrestant perquè avui hi ha poc marge per a la màgia". "No hi ha altre remei que intentar aglutinar cada cop més suports i seguir amb el diàleg".