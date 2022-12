Sánchez no descarta tocar la malversació i s'obre a incloure "retocs tècnics" a la llei del 'només sí és sí'

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta reformar el delicte de malversació al llarg de la tramitació al Congrés de la reforma del Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició. Així mateix, s'ha obert a fer petits "retocs tècnics" a la llei del només sí és sí.



Aquestes són dues de les afirmacions que el líder de l'Executiu estatal ha fet en una conversa informal amb els periodistes durant la recepció del Congrés amb motiu del Dia de la Constitució. Això sí, en totes dues ha posat condicionants.

En el cas de la malversació, la proposta de la qual pot arribar de la mà d'ERC a través d'una esmena parcial a la reforma del Codi Penal (el termini per registrar-les acaba aquest divendres 9 de desembre), Sánchez ha deixat clar, com ja van transmetre des de Moncloa fa unes setmanes, que en qualsevol cas no hi haurà cap reculada en la lluita contra la corrupció ni en les penes associades a aquest delicte.

En aquest sentit, en ser preguntat pel cas de l'expresident de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, condemnat pel cas ERO, pel que fa a si alguna reforma de la malversació podria afectar-lo, Sánchez ha assenyalat que ja havia estat suficientment clar en el seu argument sobre que no es faria cap pas enrere en la lluita contra la corrupció.



En tot cas, a més, ha insistit que els socialistes esperaran que els republicans registrin una proposta, si és que finalment ho fan, per valorar-la.

D'altra banda, sobre la llei de llibertat sexual després de l'aplicació perversa de la mateixa per part dels tribunals, Sánchez ha reconegut que està disposat a fer algun "retoc tècnic" si cal, una novetat al discurs mantingut per Moncloa fins a la data.



Si bé, ha insistit que cal esperar que el Tribunal Suprem unifiqui doctrina, és a dir, que es conegui la sentència del cas Arandina. D'aquest assumpte només es va donar a conèixer la sentència per la qual l'Alt Tribunal va imposar als acusats una pena inferior a la que li hauria correspost abans de la reforma de la llei del només sí és sí.