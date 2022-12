Al voltant de 5.000 persones es manifesten a Barcelona contra la reforma del Codi Penal

Prop de 5.000 persones s'han manifestat a Barcelona per protestar per la reforma del Codi Penal. Es tracta d'una modificació que comporta l'eliminació del delicte de sedició i una nova redacció de l'actual delicte de desordres públics agreujats. La protesta ha aplegat 4.500 persones segons la Guàrdia Urbana, i més de 10.000 segons els convocants.

Convocades per l'Assemblea Nacional Catalana, s'han concentrat a Pla de Palau per iniciar una marxa amb final a davant del Palau de la Generalitat. Sota el lema 'Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos', l'entitat vol denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma legal, segons l'ANC.

Una seixantena d'entitats s'han adherit a la manifestació de l'ANC d'aquest dimarts 6 de desembre. Entre les agrupacions que hi seran apareixen el CDR nacional, Debat Constituent, la JNC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, Meridiana Resisteix, Som Intersindical o Solidaritat Catalana per la Independència.

L'acte polític de la mobilització ha estat presentat per Albano Dante Fachín. I ha comptat amb la participació de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, la FNEC, la Plataforma Antirrepressiva de Barcelona i Ponent i la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, entre d'altres.

La dirigent de l'Assemblea ha assegurat que la reforma de la sedició busca "penalitzar més còmodament els fets de l'1 d'octubre". "Tot el llenguatge, cada paraula del nou redactat del delicte de desordres públics agreujats està agafat de la sentència del procés del 2019", ha assenyalat Feliu.

La reforma és un avenç per a la repressió i la criminalització dels moviments socials en general i, especialment, del moviment independentista", ha volgut deixar clar la presidenta de l'entitat, minuts abans de l'inici de la manifestació.

Sense Òmnium, però amb Junts i CUP

Òmnium Cultural s'ha desmarcat de la mobilització argumentant que no volen contribuir a la "confrontació" entre diferents agents independentistes. El president de l'entitat, Xavier Antich, va destacar dilluns en una entrevista a La Vanguardia que Òmnium "no contribuirà a la confrontació entre diferents agents del moviment independentista i a fer antipolítica".

La presidenta de l'ANC ha volgut lamentar l'absència d'Òmnium Cultural. "Em sap greu, espero que a la propera hi siguin", ha etzibat Feliu amb brevetat.

En canvi, sí que hi han assistit representants de Junts per Catalunya, com la presidenta i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull. Per part de la CUP, destaca la presència del diputat Carles Riera.

La presidenta Borràs ha fet una apel·lació a la unitat independentista en un moment en què, segons ha dit, estan en qüestió "drets fonamentals" arran de la reforma del Codi Penal. En el marc de la manifestació, ha defensat que el delicte de sedició s'ha de reformar i prou "sense contrapartides ni subterfugis".

La presidenta de Junts, Laura Borràs, en una atenció a mitjans abans de la manifestació contra la reforma del Codi Penal. — Mariona Puig / ACN

I és que, segons la presidenta de Junts, la reforma pactada entre el govern espanyol i ERC amb el nou redactat del delicte de desordres públics agreujats "es posa en qüestió el dret a protesta i el dret a manifestació". Junts ha fet una crida a la unitat després que Òmnium s'hagi desmarcat de la protesta d'avui.

La presidenta de Junts ha afirmat que, en el tràmit d'esmenes al Congrés, el seu grup treballarà perquè no s'atempti contra els drets fonamentals en la reforma del Codi Penal.

El Govern critica l'enfrontament entre partits

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que la Generalitat té "màxim respecte per totes les manifestacions". Tot i això, ha reivindicat la reforma penal com "un avenç indiscutible" que es podria qualificar d'"èxit", tot i reconèixer que "queda molt camí per recórrer".

"Si dirigissin tots els esforços a avançar junts cap als objectius compartits i no els punts que ens separen, si en comptes de dedicar-nos a enfrontar-nos entre independentistes els dediquéssim a objectius compartits, segur que aniríem més de pressa i aniríem més lluny", ha criticat la portaveu de l'executiu.



Crema de fotografies de la Constitució

El Comitè de Defensa de la República (CDR) ha fet una foguera per cremar fotografies de la Constitució coincidint amb el 6 de desembre, dia de la Carta Magna espanyola. Els CDR havien convocat a Pla de Palau mitja hora abans de la manifestació de l'ANC contra la reforma del Codi Penal, que començava al mateix punt.

Al lloc, on ja hi havia centenars de persones concentrades, s'ha encès diverses caixes de cartró simulant la Constitució espanyola. Durant la protesta també s'ha cremat una bandera espanyola.