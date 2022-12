Òmnium no anirà a la manifestació de l'ANC sobre sedició per "no contribuir a la confrontació entre independentistes"

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha anunciat que l'entitat que dirigeix no anirà a la manifestació de l'ANC d'aquest dimarts contra la derogació del delicte de sedició. "No anirem a remolc de ningú i Òmnium no contribuirà a la confrontació entre diferents agents del moviment independentista i a fer antipolítica", ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia.

Antich celebra l'eliminació de la sedició impulsada pel govern espanyol i ERC, però veu amb preocupació que "vagi de la mà de l'ampliació del delicte de desordres públics". "De cap manera es poden sacrificar drets fonamentals pel camí", ha sentenciat. Segons Antich, la tramitació de la reforma al Congrés és "molt important per no criminalitzar el dret de protesta".

El president d'Òmnium ha defensat que l'entitat és partidària de la "mobilització en xarxa de manera consensuada". I, en aquest sentit, ha criticat que l'ANC hagi convocat pel seu compte la manifestació del 6 de desembre. "És una convocatòria que va impulsar l'Assemblea a la qual després se'ns demana adhesió", ha assegurat. Segons el president d'Òmnium, les relacions són fluides amb l'ANC i hi ha una bilateral estable amb contactes setmanals.

La tramitació al Congrés: clau per "no criminalitzar el dret de protesta"

Antich assegura que Òmnium ha parlat amb el Govern, amb tots els agents polítics i amb tots els moviments socials amb l'objectiu de trobar "el màxim consens". Alhora, ha assenyalat la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés com un moment "molt important" per introduir esmenes i garantir que "qualsevol cosa que es toqui de l'actual delicte de desordres públics garanteixi l'exercici de drets fonamentals i no criminalitzi el dret de protesta".

"Hem estat parlant amb Esquerra, Junts, la CUP i els comuns. Tots reconeixen que no hi ha res tancat i ens confirmen que volen fer pressió política perquè la proposta d'ampliació de desordres públics sigui esmenada", ha afegit.

Finalment, sobre la desjudicialització, Antich ha respost que en alguns moments es prenen iniciatives per treure la resolució del conflicte polític dels tribunals, però considera que són "molt tímides i molt contradictòries". En aquest sentit, ha afirmat que Òmnium "no pot celebrar cap de les iniciatives de manera completa perquè pràcticament totes van de la mà d’algun element que els preocupa".