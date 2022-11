Una quarantena d'entitats convoquen una concentració per aquest dijous contra la reforma del codi penal 

Una quarantena d'organitzacions i moviments socials, entre les quals hi ha Irídia, Marea Blanca, SEPC, la PAH i Òmnium Cultural, han convocat una concentració per aquest dijous a les 19.30 hores davant la delegació del govern espanyol per protestar contra la reforma del codi penal que han pactat Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el govern espanyol.

Els col·lectius s'oposen a la reforma, que suprimeix el delicte de sedició, perquè consideren que obre la porta a criminalitzar accions com ara l'ocupació d'un rectorat, tallar una carretera o aturar un desnonament. Per tot plegat, reclamen en un manifest conjunt que no "s'agreugin" els delictes de desordres públics en la tramitació de la reforma i avisen que no es quedaran de braços plegats.

En el manifest, les entitats denuncien canvis com la introducció del supòsit d'intimidació per cometre desordres públics. "Aquest concepte comporta un alt grau de subjectivitat i, previsiblement, una major incriminació. L'ús d'aquesta terminologia pot comportar la imposició de penes més elevades que en la normativa actual, fins i tot presó", defensen.

El text acordat entre la quarantena d'organitzacions denuncia que s'incorporen conceptes "genèrics, subjectius i indeterminats" que "permetrien l'arbitrarietat" contra "actuacions freqüents a la nostra societat", especialment pel que fa a l'exposició d'un malestar social.

Cicle de mobilitzacions

Representants de la quarantena d'organitzacions i moviments socials que han signat el manifest s'han reunit aquest dimecres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sota el lema: "Dret a protesta". Davant l'actual tramitació de la proposta de reforma del delicte de sedició, les entitats exigeixen que el codi penal s'adeqüi als estàndards internacionals sobre drets humans. "No volem cap codi penal que criminalitzi les actuacions socials que defensen i conquereixen drets humans per a totes", assenyalen en el text.

Marta Daviu, portaveu del SEPC, ha criticat que la reforma ha estat acordada "pel benefici d'uns pocs i a costa de la majoria de la població". "Criminalitza les praxis pròpies del moviment estudiantil al sindical, des de la lluita per l'habitatge a la defensa d'un futur feminista, de la defensa de la terra a les que lluiten per la defensa de la llengua", ha assegurat Daviu.



Durant la roda de premsa, les entitats socials han anunciat que iniciaran un "cicle de mobilitzacions". La primera tindrà lloc aquest dijous davant la delegació del govern espanyol. Segons ha explicat Dídac Navarro, d'Ecologistes en Acció, sortiran dues columnes a les 18.30 hores, una des de Marina i l'altra des d'Entença, per arribar a la delegació a les 19.30 h.