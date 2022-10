Aragonès a Junts: "Vull que aquest Govern continuï, hi ha marge per arribar a acords"

La greu crisi que travessa el Govern, a punt de la ruptura a l'espera de la consulta que Junts realitza aquest dijous i divendres a les seves bases, ha tornat a aterrar aquest dimecres al Parlament. El ple ordinari previst ha tocat temes molt diversos però la decisió sobre si Junts es queda o marxa del Govern ha planat en tota la sessió matinal. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha protagonitzat avui una sessió de control del Parlament que tot i tenir el Govern a punt de la ruptura no ha estat especialment bel·ligerant entre els socis d'ERC i Junts.

El cara a cara més esperat de la sessió de control no ha estat amb l'oposició sinó paradoxalment amb el soci de Govern. El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat un "compromís ferm i sòlid en la defensa dels motius que van generar que la ciutadania ens donés la confiança". "Tenim l'obligació de complir l'encàrrec de la ciutadania i el mandat del 52% cap a la independència", ha reblat Batet. El portaveu de Junts també ha posat sobre la taula les diverses propostes i documents presentats per Junts per desbloquejar la solució i ha retret a Aragonès la falta de resposta. Però en un to molt allunyat de la duresa d'altres sessions recents, Batet s'ha limitat a fer una apel·lació "a la responsabilitat i a la generositat" a Aragonès, assegurant que Junts també s'ho autoexigeix.

"Vull que aquest Govern continuï perquè ha fet molt bona feina. Hi ha marge per arribar a acords"

En aquesta mateixa línia de certa cordialitat tot i la crisi, Aragonès ha respost que "vull que aquest Govern continuï perquè ha fet molt bona feina. Hi ha marge per arribar a acords" en els tres àmbit que planteja Junts. El dirigent d'ERC també ha manifestat la voluntat de coordinació amb Junts al Congrés, matisant que això no pot voler dir supeditació ja que són dos grups diferents.

Però Aragonès també ha deixat clar que "cal abordar totes les conseqüències del debat a l'interior de Junts en condicions. Un acord que provoqui que al cap de 15 dies estiguem igual no serviria de res". Aragonès ha manifestat "respecte al procés intern de Junts i espero que la decisió sigui implicar-se en el Govern al 100%". Això sí, "amb màxima lleialtat" ha dit el president de la Generalitat.

El PSC demana la taula de partits a Catalunya

"El debat en el marc de Catalunya s'ha de poder produir sense vetos. També al Parlament. I amb propostes concretes per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat"

Per la seva part, el líder del PSC, Salvador Illa, ha fet servir la resolució que insta a la convocatòria d'una taula de partits a Catalunya aprovada en el debat de política general per exigir a Aragonès que ho materialitzi. Aragonès ha replicat amb un "compromís absolut amb el diàleg". "Si hem obert camins perquè hi hagi diàleg i negociació alguns en tenim molta responsabilitat. I no és gens fàcil", ha afegit. Però també ha advertit a Illa que "el debat en el marc de Catalunya s'ha de poder produir sense vetos. També al Parlament. I amb propostes concretes per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat". Aragonès ha recordat la seva proposta d'Acord per Claredat i ha critica Illa perquè "vostè no n'ha posat cap sobre la taula".

"Quan cal prendre decisions les prenc com he demostrat però amb responsabilitat i pensant en interès de país i no de partit"

També en l'oposició d'esquerres el diputat dels comuns David Cid ha criticat la paràlisi del Govern i del President per la crisi. Aragonès ha estat contundent assegurant que "Estem actuant". I ha recordat el pla de xoc contra la inflació de 300 milions d'euros presentat la setmana passada, l'aprovació de l'empresa energètica pública o inversions en habitatge i altres sectors. "Quan cal prendre decisions les prenc com he demostrat però amb responsabilitat i pensant en interès de país i no de partit" ha reblat Aragonès.

Encara a l'oposició d'esquerres la diputada de la CUP Laia Estrada ha retret que no s'estiguin prenent mesures pels sectors socials més desafavorits, segons ha considerat.

En la dreta, Ciutadans ha forçat una resposta d'Aragonès sobre el futur dels pressupostos en què el president de la Generalitat ha assegurat que malgrat la crisis actual "el Govern treballa en l'elaboració dels pressupostos".