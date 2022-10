El Govern intenta mostrar unitat i continuïtat amb el seu futur a les mans de les bases de Junts

El Govern ha volgut mantenir una imatge de normalitat en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts tot i atravessar la pitjor crisi entre ERC i Junts des de la seva formació, fa un any i mig, i estar pendent de si aquest últim partit aposta per sortir-ne o no després de la consulta a la militància que finalitzarà divendres. "La reunió ha sigut ordinària en un context excepcional", ha afirmat la portaveu, Patrícia Plaja, que ha afegit que la composició de l'Executiu ha de ser ratificada aquesta setmana i esperaran a la decisió que prenguin els 6.000 afiliats de Junts amb dret a vot. D'aquesta manera, Aragonès tanca la porta a fer canvis en el Govern abans que el seu soci es pronuncïi de manera definitiva, tot i fer els preparatius per si ERC ha de governar en solitari, tal va avançar Públic. Un cop se sàpiguen els resultats, Aragonès prendra decisions de manera "àgil i diligent", tot i que s'esperen a partir de dilluns que ve.

Aragonès aposta per la continuïtat però sentencia que la crisi s'ha de tancar aquesta setmana

Malgrat haver-hi múltiples escenaris sobre la taula, Plaja ha remarcat que "no hi ha res trencat ni tancat" i la presa de decisions està "absolutament condicionada" a la decisió de Junts un cop finalitzi la consulta del partit, divendres a les 17h.

El president Aragonès, que segons Plaja manté una "relació fluïda" amb tots els membres del Govern, ha transmès personalment en la reunió la voluntat que l'Executiu continuï com fins ara i també que la situació de crisi "no s'allargui" més enllà del termini de la consulta. Les votacions tindran lloc el 6 i 7 d'octubre i finalitzaran divendres a les 17h, quan se sabran els resultats provisionals. Els definitius es proclamaran al cap de 24 hores.



"És una setmana de presa de decisions on s'ha de desllorigar tot plegat", ha resolt Plaja. Tot i que hi ha múltiples escenaris sobre la taula, la convocatòria d'eleccions no és un d'ells: "El Govern continuarà", ha insistit. El d'aquest dimarts ha sigut el primer Consell Executiu sense el vicepresident Jordi Puigneró, cessat dimecres passat per Aragonès arran d'haver-li perdut la confiança.

Plaja ha remarcat que en la reunió, Aragonès ha reclamat als consellers que estiguin "al 100%", com fins ara, i que "res quedi aturat" dels projectes que tenen entre mans, dels quals n'han fet un repàs. Pel que fa a la tasca de Govern, Plaja remarcat que actualment s'ha complert el 40% del pla de govern per aquesta legislatura i el conseller d'Economia, Jaume Giró, segueix treballant en els pressupostos per al 2023, un dels assumptes més importants que ocupa l'Executiu actualment.



Plaja ha declinat valorar les declaracions a TV3 de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha afirmat que ens trobem davant d'un "govern de col·lisió". "Ja no és un govern de coalició, és un govern de col·lisió", ha assegurat per després afegir que han rebut de Presidència una "negativa constant, total i permanent" a la demanda de complir l'acord de Govern. I davant d'aquesta situació, ha afegit, no es pot fer veure que no està passant. "Trenca qui no està disposat a complir un acord", ha conclòs assenyalant ERC.

Aprovats els estatuts de l'energètica pública

Com a mostra que el Govern segueix treballant, Plaja ha anunciat que en la reunió s'han aprovat els estatuts de l'energètica pública de la Generalitat, que ja estava previst que es posés en marxa a l'octubre. Es dirà L'Energètica i el proper pas és constituir-ne el consell d'administració, que estarà format per experts. Té forma d'una societat anònima unipersonal (SAU) i la voluntat és que acceleri la transició energètica, fomentant les energies renovables. El seu principal objectiu serà abastir els edificis públics amb energia procedent de plaques solars.

L'Agència Catalana del Consum suma 19 professionals per garantir el compliment de la llei 24/2015

D'altra banda, l'Agència de l'Habitatge i l'Incasòl han rebut 11,5 MEUR per adquirir més de 200 habitatges procedents d'execucions hipotecàries que es dedicaran a ús social per a famílies en situació vulnerable. Des del 2015, la Generalitat ha adquirit 3.630 pisos per valor de 198 MEUR exercint el dret de tempteig i retracte.



Addicionalment, l'Agència Catalana de Consum es reforçarà amb 19 professionals que vetllaran pel compliment de la llei 11/2015, especialment pel que fa a l'obligatorietat dels grans tenidors d'oferir lloguer social a les persones vulnerables abans de desnonar-les.