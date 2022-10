La divisió de l'independentisme irromp en l'acte pel cinquè aniversari de l'1-O

Es compleixen cinc anys del referèndum de l'1-O enmig d'un clima polític enrarit per la crisi en què està sumida el Govern, que s'ha traslladat a l'acte unitari de les entitats per commemorar la fita a Barcelona. Una divisió de l'independentisme gestada al llarg d'aquests anys, que ha escalat en els últims mesos i que ha explotat aquesta última setmana deixant l'Executiu al caire del trencament. Fins diumenge, ERC i Junts estan sumits en una negociació exprés per mirar de desencallar les principals diferències i continuar amb un Govern immers en picabaralles des del seu inici, el maig de 2021.

Segons el CxR hi han participat 60.000 persones, i la Guàrdia Urbana ho xifra en 11.000

Aquesta tensió s'ha traslladat a l'acte unitari per commemorar la fita a Barcelona, impulsat pel Consell per la República (CxR) i secundat per entitats com l'ANC, Òmnium, la Intersindical i l'AMI. Un passeig Lluís Companys a vessar, a tocar de l'Arc de Triomf, ha mostrat hostilitat cap als dirigents d'ERC i també cap a qualsevol referència al diàleg i a l'entesa. L'organització ha valorat l'assistència en 60.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana, en 11.000.

​

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encarregada de donar el tret de sortida als parlaments, ha estat interrompuda per crits i xiulets que l'han obligat a modificar el seu discurs: "Veig que molts de vosaltres esteu enfadats, decebuts. Esteu desil·lusionats. I ho comprenc i ho comparteixo. Després del 2017, que ho vam tenir tan a tocar, jo també m'hi sento". Això ha despertat uns tímids aplaudiments.

"Necessitem una estratègia comuna. Deixem-nos de barallar. Oblidem-nos dels retrets i treballem conjuntament", ha afegit. Això no ha agradat als manifestants, que li han dedicat insults com "traïdora".



En un clima similar al que es va viure la Diada, però encara més tens després d'una setmana en què la tensió entre socis de Govern ha escalat al màxim des de l'inici de la legislatura, s'han vist cartells contra TV3 i s'ha cridat "Govern dimissió" i "Aragonès dimissió". "Fora botiflers, foc nou" o "Botifler, jo no et votaré" han estat alguns dels cartells visibles.

Puigdemont, en contra de fer un nou referèndum

El discurs més aclamat ha estat, amb diferència, el de l'expresident Carles Puigdemont, que juntament amb el de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha estat l'únic que no ha estat escridassat en cap moment. Puigdemont s'ha pronunciat en contra de la proposta del president Pere Aragonès d'un acord de claredat per celebrar un nou referèndum: "El referèndum ja el vam fer. És vàlid i no cal tornar-lo a fer. Votar, ja hem votat", ha afirmat.

Puigdemont: "El referèndum ja el vam fer. És valid i no cal tornar-lo a fer"

L'expresident ha criticat aquells que, ha dit, tant des de Madrid com des d'aquí "diuen que ho deixem estar" i també ha advertit contra "infantilitzar el moviment". Puigdemont ha reivindicat el paper del Consell per la República, que presideix, i també ha afirmat que la taula de diàleg que ha d'existir és entre "els germans d'ERC, CUP, Junts, Òmnium i l'ANC". "La taula on hem d'estar enganxats és aquesta i l'acte d'avui aplega aquesta voluntat", ha afirmat, en relació amb la unitat de la trobada. Puigdemont també ha fet referència a la necessitat de "pressionar i recosir", l'única invitació a la reconciliació entre actors polítics que no ha provocat xiulets ni crits.

Una pancarta reivindicativa de l'1-O durant la concentració a l'Arc del Triomf organitzat per les entitats independentistes. — Jordi Borràs / ACN

La mobilització ciutadana ha estat el més destacat i celebrat pels congregats i les personalitats que han participat a l'acte. La mateixa Forcadell s'ha reconegut "contenta" perquè tot i la decepció i desil·lusió, "veig que no esteu desmobilitzats". Tot i això, excepte la que ha fet Puigdemont, qualsevol referència al diàleg i a l'entesa entre partits ha estat xiulada pel públic assistent, unit sota el crit "Puigdemont, el nostre president".



La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, també ha estat aclamada pels manifestants, especialment en la seva crítica al Govern i als partits: "Vam sortir al carrer l'11 de setembre i hem fet moure uns partits que estaven sumats a l'immobilisme", ha dit. La Diada va ser un punt d'inflexió en la tensió entre socis de Govern que ha acabat esclatant aquesta setmana.

En la manifestació de l'11-S, Feliu va reclamar eleccions si no s'avança en la independència i va anunciar que plantejarien una llista cívica alternativa als partits. Aquest dissabte, ha anunciat que organitzaran una conferència per la independència per preparar el moviment tant si "la legislatura és llarga com curta". En aquest moment els congregats han cridat "curta, curta" i també "Govern dimissió".



El president d'Òmnium, Xavier Antich, també ha fet referència al clima polític actual i ha recordat que l'1-O va ser possible per la "gran confluència" d'institucions, partits i ciutadania. Ha reivindicat que "ningú pot apropiar-se de l'1-O" i també ha destacat que "ja hi havia discrepàncies" però es van superar perquè hi havia un objectiu comú. "Aquí no sobra ningú", ha reblat. També ha criticat "les batalles partidistes, les disputes estèrils" però quan ha parlat de caminar cap a una "dinàmica constructiva" han tornat els xiulets i els crits, que han continuat fins que ha finalitzat el discurs.



Antich ha avisat contra "perdre la força col·lectiva" i ha reclamat "un nou marc per obrir un nou cicle de país". En algun punt del discurs també s'han sentit crits de "Ja som prous", en referència a l'estratègia d"ampliar la base" defensada per ERC.

Escenari a l'Arc del Triomf durant la concentració per commemorar el cinquè aniversari de l'1-O a l'Arc de Triomf. — Jordi Borràs / ACN

En l'acte hi han intervingut també la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant (CUP) i el president de l'AMI i alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.

ERC, CUP i Junts, també a l'acte

Els tres partits independentistes han enviat delegacions a l'acte, tot i que la de Junts ha estat, amb diferència, la més aplaudida. La presidenta del partit, Laura Borràs, ha estat rebuda amb aplaudiments i crits de "presidenta" pels manifestants, així com altres polítics del partit, com el propi secretari general, Jordi Turull, i els consellers Josep Maria Argimon, Violant Cervera, Lourdes Ciuró i Jaume Giró. També hi ha assistit el ja exvicepresident del Govern, Jordi Puigneró, cessat aquesta setmana pel president Pere Aragonès per haver-li perdut la confiança.

​

Per part d'ERC no hi ha assistit Aragonès, tot i que sí que ho han fet els consellers Tània Verge i Josep Gonzàlez-Cambray, així com la portaveu, Marta Vilalta, i Meritxell Serret. Per part de la CUP, els diputats Eulàlia Reguant i Carles Riera.