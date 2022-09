ERC i Junts comencen la negociació a contrarellotge per salvar el Govern

Fa setmanes que les relacions entre ERC i Junts trontollen, però les tensions d'aquesta setmana han sumit el Govern en una crisi sense precedents i l'han deixat al caire del trencament. Aquest divendres s'inicien 48 hores decisives per una negociació exprés amb què Junts vol arrencar algun compromís per part d'ERC per poder-ho explicar a la militància, convocada a una consulta sobre la continuïtat al Govern el proper 6 i 7 d'octubre.

La clau de la negociació és la concreció de tres punts del pacte de govern

La clau d'aquesta nova negociació és la proposta de Junts per poder concretar uns acords que salvin el Govern en relació a les seves tres exigències: crear un espai de direcció compartida de l'independentisme, acotar la taula de diàleg amb el Govern espanyol a l'autodeterminació i l'amnistia i coordinació en l'actuació política al Congrés dels grups independentistes.

La proposta de Junts s'ha fet esperar des del seu anunci, posteriorment a la llarga reunió de l'Executiva del partit d'aquest dijous. Durant la segona jornada del debat de política general al Parlament, els dirigents d'ERC han mostrat la seva "indignació" pel fet de no haver rebut cap document. Un fet que indica "improvisació", asseguren. També han mostrat escepticisme sobre quines serien les exigències dels juntaires. Resulta significatiu que el secretari general del partit, Jordi Turull, no hagi assistit avui a la sessió parlamentària, a diferència de dimarts, primera jornada del debat.

Tot i que no hi ha cap reunió agendada, estan oberts a parlar-ne, segons fonts dels dos partits. Així s'inicia una cursa contrarellotge per mirar de regirar els efectes dels darrers dies, marcats per una escalada de tensió que va començar el dimarts al Parlament, durant la primera jornada del debat de política general, i que s'ha moderat durant la segona, finalitzada aquest migdia.

No hi ha cap reunió agenda però estan oberts a parlar-ne

S'inicia un cap de setmana en què hi haurà contactes entre les dues formacions per intentar arribar a un acord i esquivar la ruptura entre els socis. La tensió al Govern s'ha vist reflectida en seu parlamentària, tot i que la sessió d'aquest divendres no ha destacat per la bel·ligerància entre les dues formacions, a diferència de la primera, dimarts passat. Aquesta jornada va ser on es va desencadenar el terratrèmol polític, quan Junts va amenaçar Aragonès amb exigir-li una qüestió de confiança.

En la sessió d'aquest divendres, el president Pere Aragonès ha demanat "celeritat" a Junts respecte a la decisió de si continuen al Govern, i ha reiterat la seva voluntat: "La meva aposta és que el Govern actual pugui continuar".



Per la seva banda, el portaveu del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha estès la mà a ERC, obrint la porta a la permanència: "Encara som a temps d'arreglar-ho. Per nosaltres no quedarà", ha afirmat. Als passadissos, expectativa entre els membres d'ERC per la proposta de "concrecions, garanties i terminis" per complir l'acord de govern que planteja Junts per no marxar de l'Executiu.

Una crisi latent des de finals d'agost

La crisi es va desencadenar dimarts, quan el mateix Batet va plantejar des del faristol que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança si no aportava aquestes "garanties i concrecions" per complir el pacte de govern. Des de finals d'agost, finalitzada una auditoria sobre aquest tema, Junts ha resolt que l'acció de Govern està "allunyant Catalunya de la independència".

Junts anunciarà dilluns la pregunta amb què consultarà a la militància si es queda al Govern

Els republicans havien expressat la seva negativa a cedir a cap de les demandes de Junts, però dimarts, abans del plantejament de la qüestió de confiança, Aragonès va estendre la mà als seus socis per estudiar-les.



Després de la negociació que tindrà lloc fins diumenge, l'Executiva de Junts debatrà dilluns amb quina pregunta interroga la militància sobre si ha de quedar-se al Govern. Els republicans aposten perquè així sigui, i més enllà d'Aragonès, s'hi han pronunciat a favor veus tan acreditades a les seves files com la del propi president del partit, Oriol Junqueras. Tot i això, reclamen que si finalment es queden, Junts ofereixi "estabilitat i lleialtat" a l'Executiu.



La proposta de Junts que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança va ser molt mal rebuda pel president i el seu partit, que ho van qualificar de "gota que vessa el got" en la sèrie de tensions i picabaralles amb els seus socis. Aragonès va cessar el vicepresident Jordi Puigneró, assabentat de la proposta abans que Batet la llancés, per haver-li perdut la confiança. Un fet titllat d'"error històric" per Junts, que no ha desaprofitat cap ocasió per reiterar el seu suport "unànime" al ja exvicepresident.



Aquest dimecres, l'executiva de Junts es va reunir durant prop de deu hores, durant les quals els mitjans van estar esperant a les portes de la seu una decisió que arribaria en forma de pròrroga. Es tracta d'una última oportunitat per negociar amb Aragonès la permanència al Govern i allunyar els núvols que provocaria la ruptura, entre els quals, la pèrdua de centenars d'alts càrrecs de Junts i un altaveu molt valuós a menys d'un any de les eleccions municipals.



Resolucions sobre l'1-O i la taula de diàleg

Enmig d'aquestes turbulències polítiques, el debat de política general ha vist els seus objectius habituals molt distorsionats. L'oposició en bloc ha criticat la situació política, el PSC ho ha tillat de "ridícul" i "irresponsable", els comuns han congelat les negociacions dels pressupostos fins que es resolgui i la CUP ho ha qualificat de "pugna pel poder" entre ERC i Junts.

L'oposició en bloc ha criticat la crisi del Govern

Les propostes de resolució també s'han vist afectades per la crisi al Govern. La mesura estrella d'Aragonès anunciada dimarts per impulsar l'autodeterminació de Catalunya, un acord de claredat a l'estil del Canadà per celebrar un nou referèndum, ha perdut tot el protagonisme. Els comuns havien presentat una proposta de resolució basada en aquesta idea, però només ERC hi ha votat a favor, de manera que ha quedat rebutjada.



El que sí que s'ha aprovat és un text per reconèixer el referèndum de l'1-O com "una fita clau" en la defensa de la democràcia i l'autodeterminació i que reafirma que els valors de l'1-O i el 3-O "marquen la direcció a seguir per construir definitivament la república", informa l'ACN. Precisament aquest dissabte se celebren els cinc anys del referèndum. A proposta d'ERC, la cambra ha manifestat el "compromís inequívoc" per treballar i assolir la República Catalana "a través de l'exercici democràtic". La proposta s'ha aprovat amb els únics vots a favor d'ERC i Junts i l'abstenció de la CUP i els comuns.

També s'ha aprovat la proposta del PSC per instar el Govern a "propiciar un espai de diàleg entre les formacions polítiques de Catalunya" amb els vots a favor de PSC, ERC i comuns. El Parlament també ha aprovat, a instàncies dels comuns, constatar que s'ha d'"accelerar" la negociació a la taula de diàleg i aposta per abordar-hi la reforma del codi penal i el delicte de sedició. Només hi ha votat a favor ERC, PSC i comuns, mentre que Junts, la CUP, Cs, Vox i el PPC hi ha votat en contra.