Junts proposa a Aragonès una negociació exprés per salvar el Govern i després consultarà la ruptura a les bases

Junts no planteja per ara trencar amb ERC i proposa al president de la Generalitat, Pere Aragonès, una negociació exprés per salvar el Govern. Fins diumenge debatran una "proposta de concrecions, garanties i terminis" per fer complir l'acord de govern en el que consideren tres punts clau: front comú dels independentistes a Madrid, replantajament de la taula de diàleg i nou espai de coordinació estratègica del Procés. En aquest termini, que han negat que es tracti d'un ultimàtum a Aragonès, esperen arribar a una "decisió ràpida", tot i que hi dedicaran "les hores que faci falta".

La pregunta amb què consultaran a les bases l'anunciaran dilluns

En una compareixença a la seu del partit després de 10 hores de reunió de l'Executiva, el secretari general, Jordi Turull, i la presidenta, Laura Borràs, han explicat que, un cop superat aquest termini, sotmetran la continuïtat del Govern a la decisió de la militància el 6 i 7 d'octubre. En una nova reunió de l'Executiva, dilluns que ve, plantejaran la pregunta amb què consultaran les bases. "La pregunta serà clara i la situació quedarà clarificada diumenge", ha apuntat Borràs.



Sobre l'extensa durada de la reunió, Turull ha explicat que l'executiva ha estat "profitosa" i tots els membres han compartit la seva visió de manera "honesta". Ha recordat que es tracta d'un moment "trascendent" pel país i hi han volgut dedicar el temps necessari. "En un moment trascendent no pots estar pendent d'un límit horari", ha reconegut. En aquest sentit, ha negat que el partit estigui fracturat sobre la decisió de continuar o no al Govern.

Segon dia de reunions maratonianes

Aquest dijous ha estat un nou dia de reunions maratonianes. Aquest cop, a la seu de Junts per Catalunya, on la cúpula decidia si trencava o no el Govern després que Aragonès aquest dimarts a la nit cessés el vicepresident Jordi Puigneró per haver-li perdut la confiança.

La crisi es va precipitar arran de la proposta de Junts que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança

La que sembla la crisi definitiva del Govern, immers en picabaralles des de pràcticament la firma de l'acord d'investidura, el maig de 2021, es va precipitar arran de la proposta de Junts que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança. Ja entrada la nit de dimarts, el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, va plantejar-ho en el marc del debat de política general. Aragonès ho va rebre amb perplexitat i malestar i 24 hores més tard cessava Puigneró, l'únic membre del Govern de Junts que n'estava al corrent i no l'havia informat.



En una compareixença a un quart de dotze de la nit de dimecres, Aragonès va afirmar que "el Govern de la Generalitat continuarà endavant" però que arran de la pèrdua de confiança en Puigneró havia decidit prescindir-ne: "Les institucions no poden estar permanentment en qüestió". La resta dels membres del Govern mantenen la seva confiança, tot i que aquest matí, la seva totalitat han posat el càrrec a la disposició del partit. Aragonès ha negat reiteradament que es plantegi convocar eleccions.

Junts va qualificar el cessament d'"error històric" i poc després de les 10 del matí ha reunit d'urgència la seva cúpula per decidir una postura conjunta sobre la sortida del Govern. En un comunicat després de la decisió d'Aragonès, el partit va expressar el seu suport a Puigneró i va afirmar que el cessament posava en perill "la continuïtat del projecte independentista". Aquesta valoració havia sigut traslladada a Aragonès per part de Jordi Turull, secretari general del partit, amb qui es va reunir durant prop de tres hores a Palau.



La consulta a la militància sobre la permanència al Govern feia setmanes que estava sobre la taula, però no se n'havia fixat data. Junts havia dut a terme una auditoria sobre l'acord de Govern i havia conclòs a finals d'agost que ERC l'estava incomplint pel que fa al pla nacional, "allunyant Catalunya de la independència". La fractura interna sobre la permanència al Govern, però, havia impedit dur a terme passos decisius en aquest sentit, tot i que en tot moment s'havia indicat que la decisió final estaria en mans de les bases.