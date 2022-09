Aragonès reclama celeritat a Junts per decidir si surten o no del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a Junts que decideixi amb celeritat si marxa del Govern o no. Enmig de la pitjor crisi entre socis i al caire del trencament, Junts va anunciar aquest dijous un últim intent de negociar per quedar-se al Govern i després sotmetrà la decisió a la militància en una consulta el 6 i 7 d'octubre. "La meva aposta és que el Govern actual pugui continuar", ha afirmat Aragonès en la segona sessió del debat de política general al Parlament. El president ha criticat que la situació actual impedeix que l'executiu funcioni: "Les institucions han d'estar sempre en marxa". La seva intervenció no ha estat aplaudida per cap membre de Junts, tampoc els consellers.



El portaveu del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha replicat que aquest divendres li faran arribar una proposta del partit per negociar el compliment de l'acord d'investidura, que consideren que no s'està aplicant. "Encara som a temps d'arreglar-ho. Per nosaltres no quedarà", ha afirmat. Quan ha acabat, no ha estat aplaudit per algun dels membres de Junts, com el conseller Jaume Giró, un dels més ferms partidaris de mantenir-se al Govern.

Junts: "Encara som a temps d'arreglar-ho"

L'inici de la crisi es remonta al primer dia del debat, dimarts, quan Junts va reclamar a Aragonès sotmetre's a una qüestió de confiança, una proposta que el president va rebre amb malestar i perplexitat i després de la qual va decidir cessar el vicepresident Jordi Puigneró, que n'estava al corrent i no l'havia informat. Tot plegat va abocar Junts a sortir del Govern, però després d'una llarga executiva aquest dijous, van decidir no fer-ho, intentar una última negociació i després sotmetre la decisió a la militància.

Aquest últim intent de salvar el Govern, que es concentrarà entre avui i diumenge, es basarà en una "proposta de concrecions, garanties i terminis" per fer complir l'acord de govern en el que Junts considera tres punts clau: front comú dels independentistes a Madrid, replantajament de la taula de diàleg i nou espai de coordinació estratègica del Procés. En aquests tres aspectes, Junts defensa que no s'està complint l'acord d'investidura signat el maig de 2021. ERC, per la seva banda, va rebutjar cedir a les pressions de Junts.



Es tracta de la crisi més greu que ha viscut el Govern, immers en picabaralles i tensions pràcticament des del seu inici, fa un any i mig. L'oposició ha criticat durament la situació, i el secretari general del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern es troba "en temps de descompte" per la confiança "malmesa" dels grups que el van investir. "És un Govern que no governa i està malbaratant el temps dels catalans", ha dit, titllant d'"irresponsable" i "egoista" l'actitud de l'Executiu.

"El seu Govern avui és una nosa pel país", ha reblat. Illa ha acabat la intervenció recordant unes paraules del president Josep Tarradellas: "Va dir que a la política es podia fer tot, menys el ridícul".

Les negociacions dels pressupostos, congelades

Per la seva banda, la presidenta del grup d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha anunciat que congelen les negociacions amb el Govern sobre els pressupostos fins que no es resolgui la situació: "Aquest govern ara mateix no existeix", ha reblat. Albiach ha retret a Aragonès que prengui decisions i "posi ordre" amb Junts per poder avançar en l'acció de govern. "La pilota està a la seva teulada", ha afirmat.



La CUP ha titllat la situació d'"espectacle patètic i lamentable" i ho ha emmarcat en una "pugna pel poder" entre Junts i ERC. La diputada Laia Estrada ha criticat les relacions d'ERC amb el PSOE a Madrid i també ha lamentat que si Junts passa a l'oposició "no canviarà res". "La política que està fent no té res a veure amb la que s'havia compromès a fer", ha retret a Aragonès.