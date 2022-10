Junts preguntarà a les bases si volen que el partit es quedi al Govern

ERC i Junts no han arribat a cap acord en les poc més de 48 hores que s'havien donat per negociar les condicions per salvar el Govern i ara la pilota està en mans de la militància de Junts. En una consulta el 6 i 7 d'octubre, les bases respondran a la pregunta "Vols que JxCat continuï formant part del Govern de Catalunya?", segons ha avançat el diari Ara i a l'espera que el partit n'informi un cop finalitzada la reunió de l'executiva del partit on n'han tancat els detalls. La pregunta estarà introduïda per un preàmbul que denuncia els incompliments d'ERC de l'acord de govern.



Aquest cap de setmana, Junts no ha aconseguit desbloquejar una negociació que es preveia complicada perquè entre les seves demandes inicials figurava la restitució del vicepresident Jordi Puigneró, cessat dimecres passat pel president Pere Aragonès per haver-li perdut la confiança. Aquesta condició, que era un obstacle per l'acord ja que Aragonès ja ho havia rebutjat, va ser finalment retirada en una última proposta enviada aquest diumenge a última hora.

Sí que mantenia, però, el rol del Consell per la República com a òrgan de coordinació estratègica de l'independentisme, una altra condició ja descartada per ERC en les negociacions per formar govern.

L'última proposta no resol res, segons Presidència

L'última proposta no resol res i planteja nous dubtes, asseguren fonts de Presidència. Des del Palau de la Generalitat estaran atents a l'executiva de Junts, que aquest dilluns es reuneix per fixar la pregunta de la consulta a la militància del 6 i 7 d'octubre.



El rol del Consell de la República ja va ser motiu de discussió i un dels elements que van bloquejar les negociacions per formar govern durant mesos. Des de Junts volen que aquest òrgan extern al Govern que presideix Carles Puigdemont des de l'exili sigui qui coordini l'estratègia independentista, però des d'ERC creuen que el Consell de la República no és transversal i que cal reformar-lo.



Les demandes bàsiques de Junts són tres, que vinculen al compliment de l'acord de govern signat el maig de 2021: la creació d'un espai de direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació dels partits a Madrid i que a la taula de diàleg només es tracti l'autodeterminació i l'amnistia.

Divergències internes a Junts

Des de les 11 del matí l'executiva de Junts es reuneix per decidir les bases de la consulta a la militància, una reunió que es preveu llarga per la diferència de posicions dins del partit. Una de les partidàries de mantenir-se és la consellera d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina, fins ara independent però que aquest cap de setmana ha formalitzat la seva militància per poder defensar des de l'executiva la seva posició. Alsina hi tindrà veu i vot, però no podrà votar a la consulta ja que fan falta sis mesos des que s'és militant per poder participar-hi.

Alsina, Giró i altres conselleres, a favor de la permanència

Juntament amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, són dues de les cares més visibles a favor de la permanència, igual que d'altres conselleres com Violant Cervera i Lourdes Ciuró. Els quatre han escenificat una entrada conjunta a la reunió d'aquest dilluns. Entre els partidaris de sortir-ne, la presidenta del partit, Laura Borràs, i l'expresident Carles Puigdemont, que ja no ostenta càrrecs a la formació però segueix sent-ne una veu acreditada. El secretari general, Jordi Turull, s'inclina per la permanència però treballa per evitar una ruptura del partit en dos.

ERC tilla d'"irresponsable" l'actitud dels socis

Sobre el rebuig de la darrera proposta de Junts, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, assegura que "el problema no són tres punts concrets. Ara a la proposta ja no hi surt la restitució de Puigneró. Però la qüestió a resoldre és que Junts ha de decidir si vol ser Govern o oposició. Els tres punts una coartada".

Vilalta: "Una part de Junts fa temps que treballa per trencar el Govern"

En aquesta línia, Vilalta ha afegit: "Una part de Junts fa temps que treballa per trencar el Govern. Ho demostra haver forçat una auditoria del Govern per pressions internes de Junts o haver convocat una consulta amb ultimàtums constants al president Aragonès. Es demostra la divisió interna quan una part aplaudeix l'OPA del Consell de la República al Govern o somriuen als xiulets i els insults a Carme Forcadell".

En l'acte unitari de les entitats per l'aniversari de l'1-O, els assistents van xiular a l'expresidenta del Parlament, així com al president de l'AMI, Jordi Gaseni, i al d'Òmnium, Xavier Antich, mentre que els discursos de Puigdemont i la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, van ser rebuts amb ovacions, erigint-se com una nova demostració de la divisió de l'independentisme.



"L'acord hi és. Junts no es posa d'acord en què vol: ser oposició o ser Govern. Reclamem de fa dies que s'aclarerixin i si han de fer consulta, que la facin. Després podrem parlar de tot i reconstruir", ha afegit Vilalta en la compareixença posterior a l'executiva. "És irresponsable centrifugar els seus problemes al Govern. No hi ha desacord ERC-Junts", ha conclòs.