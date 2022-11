La CUP i Adelante Andalucía carreguen contra la reforma del Codi Penal pel temor que faci créixer la repressió de la protesta

La CUP i Adelante Andalucía han aprofitat l'acte que les dues formacions han compartit aquest diumenge a Barcelona per carregar conjuntament contra la reforma del Codi Penal per fer-hi desaparèixer la sedició. Al seu parer, la modificació permetrà augmentar la persecució de la protesta, a través del delicte de desordres públics agreujats. Mireia Vehí, diputada de la CUP al Congrés, considera que la reforma "donarà més eines al PSOE" per controlar les protestes.

"Si la sedició ha d'anar a costa dels drets col·lectius, el futur que ens espera és un futur de repressió", ha afegit. La portaveu d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, s'ha expressat en la mateixa línia, qüestionant "l'impacte que pugui tenir la reforma en les mobilitzacions socials". "No pot ser que una cosa que és justa incideixi en la criminalització de la protesta", ha reblat, afegint que estaran molt atents al procés que s’està portant a terme.

Sota el nom d'"Andalús i Català, pobles germans", la CUP i Adelante Andalucía han celebrat un acte conjunt a la Nau Bostik. En les seves intervencions, els ponents han destacat els "estrets llaços" entre els dos territoris i s'han compromès a seguir treballant en les diverses sinèrgies. L'acte s'ha fet una setmana abans del 4 de desembre, una jornada en que els andalusos commemoren les manifestacions del 1977 per reclamar l'autonomia política de la comunitat.

"Un molt mal negoci"

Per a Vehí, la reforma del Codi Penal és un "clar símbol de la persecució de la dissidència i de la protesta, enmig d'una crisi econòmica i social sense precedents". Segons ella, "és un molt mal negoci", ja que la supressió de la sedició no s'ha de fer "a costa dels drets col·lectius". "Ens espera un futur de repressió i no d'emancipació, com venen alguns portaveus", ha denunciat.

Vehí: "Ens espera un futur de repressió i no d'emancipació, com venen alguns portaveus"

Teresa Rodríguez ha posat en valor el "vincle" que uneix "històricament" els pobles català i andalús. En termes semblants s'ha expressat Vehí, que ha destacat que les dues organitzacions comparteixen la idea que "ocupar tots els espais per fer política a favor dels drets col·lectius és favorable" als seus respectius pobles, ja que "la disputa passa pel carrer i també per les institucions".