Sánchez veu "pertorbadores" les últimes informacions sobre l'emèrit i celebra que la Casa Reial marqui "distàncies"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat aquest dimecres d'"inquietants" i "pertorbadores" les últimes informacions sobre les activitats del rei emèrit, Joan Carles I. "Ens pertorben a tots, a mi també", assegurava, en el qual és el primer pronunciament públic de l'Executiu sobre aquesta matèria.



Un dia després que la portaveu del Govern estatal, María Jesús Montero, s'esforcés per desvincular l'ombra de corrupció que envolta el pare del cap de l'Estat de l'actual rei, Felip VI, Sánchez s'ha mantingut en aquesta línia. "La Casa Reial està marcant distàncies davant d'aquestes informacions, inquietants, pertorbadores, i això és una cosa que jo agraeixo".

El PSOE ha votat al Congrés al costat de PP i Vox en contra d'obrir una comissió parlamentària que investigués les activitats de l'emèrit

El president de l'Executiu espanyol ha incidit en què hi ha mitjans de comunicació "que no miren a un altre costat" i "es fan ressò" d'aquestes revelacions, i ha recordat que "la justícia actua". La Fiscalia del Tribunal Suprem va assumir fa un mes la recerca a Joan Carles I per l'AVE a la Meca.



De fet, i encara que el president del Govern estatal qualifiqui de "pertorbadores" aquestes informacions, el Grup Socialista en el Congrés dels Diputats ha votat al costat de PP i Vox en contra de l'obertura d'una comissió parlamentària que investigués les activitats de l'emèrit. Unides Podem va votar a favor.

Sánchez ha comparegut aquest dimecres en roda de premsa al costat del seu homòleg italià, Giuseppe Conte, de visita a La Moncloa, i tots dos han escenificat la seva unió -també ho han fet amb Portugal en els últims dies- de cara a la negociació del repartiment dels fons europeus després de la pandèmia del coronavirus, que es debatrà en la cimera europea dels dies 17 i 18 de juliol.

Sánchez ha repetit que juliol ha de ser "el mes de l'acord", i Conte ha defensat que toca "enviar un missatge fort", ser "agosarats" i donar una "resposta forta" des de la UE. Si els 27 no ho fan, deia, "es destruiria el mercat únic".

Tots dos s'han reunit aquesta setmana amb el primer ministre portuguès, Antoniò Costa -Sánchez el dilluns, Conte el dimarts-, si bé tots dos han incidit en què no està sobre la taula la construcció d'un eix del sud enfront del nord, on es localitzen el gruix dels Estats que confronten amb les posicions d'Espanya, Itàlia i Portugal, i fins amb la proposta de la Comissió Europea.



En el seu lloc, pressionen en favor d'un pla d'ajudes fort, que permeti recuperar l'activitat econòmica després de l'impacte de la pandèmia i rellançar el projecte europeu, que quedarà en qüestió de no aconseguir-se una resposta unitària.

Calviño i l'absència de "vergonya" per recórrer al MEDE

D'altra banda, Sánchez ha respost que, de moment, Espanya no contempla acudir als crèdits del MEDE -"Tant de bo no ens vegem obligats a utilitzar-lo"-, si bé ha demanat que no s'afronti amb "vergonya" el recurs a un mecanisme implantat per auxiliar a tots els Estats europeus.

Sánchez es continua mostrant "raonablement optimista" sobre les possibilitats de Calviño de presidir l'Eurogrup. El dijous es coneixerà qui tindrà aquest càrrec

A més, mentre Conte mostrava el seu suport a la candidatura de la vicepresidenta espanyola d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, a presidir l'Eurogrup, Sánchez ha deslligat aquesta candidatura de la negociació del fons de reestructuració. Com en dies anteriors, s'ha mostrat "raonablement optimista" sobre les possibilitats que Calviño arribi a aquest càrrec, decisió que se sabrà aquest dijous.

En última instància, preguntat pels rebrots de la pandèmia del coronavirus, Sánchez ha repetit que "no existeix el risc zero" i que toca "conviure amb el virus", si bé ha considerat que la situació està controlada, i que les comunitats autònomes tenen els seus sistemes sanitaris molt més preparats avui per afrontar nous rebrots.



"Sembla que les comunitats autònomes tenen instruments per confinar", apuntava, encara que en el seu moment "es va posar en dubte" per part d'algun actor polític.