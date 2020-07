Òmnium presenta una querella criminal contra Joan Carles I i demana a Suïssa que li congeli els comptes 

Òmnium Cultural ha anunciat una campanya d'accions judicials contra la monarquia espanyola i els "poders de l'Estat". L'entitat ha presentat una querella criminal contra Joan Carles I per corrupció, frau i blanqueig de capitals arran de les investigacions iniciades per la Fiscalia espanyola i suïssa sobre els comptes il·lícits del rei emèrit. A més, l'entitat independentista ha demanat a l'Estat suís que bloquegi els fons de Joan Carles de Borbó, després de les diligències judicials que s'han iniciat a Espanya per investigar presumptes activitats corruptes de la monarquia espanyola per un possible delicte de blanqueig de capitals.



El portaveu de l'entitat, Marcel Mauri, ha anunciat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya que la querella la presenten per poder exercir com a acusació popular en el procés obert al rei emèrit: "No és el primer cop que hi ha una querella contra la monarquia, però sí que és el primer cop que es presenta quan hi ha una investigació oberta per part de la Fiscalia, cosa que vol dir que hi ha indicis". Mauri s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem "no ho tindrà fàcil" per rebutjar la petició d'Òmnium, i assegura que, tot i interposar la querella, segueixen sense confiar en el poder judicial de l'Estat: "No volem que aquesta Fiscalia serveixi per tapar les vergonyes de la corrupció monàrquica. Volem que es noti aquesta pressió ciutadana i que se'ns permeti exercir com a acusació popular".

Per altra banda, la doctora en dret internacional i resident a Suïssa Neus Torbisco ha explicat que la demanda a l'Estat suís per congelar els comptes de Joan Carles de Borbó es fa d'acord amb una llei federal de 2016 que habilita a l'Estat per paralitzar els valors patrimonials "d'origen presumptament il·lícit": "Suïssa és un país ara mateix especialment preocupat per combatre la corrupció internacional i deixar de formar part d'aquesta idea molt ancorada a Europa que Suïssa és un paradís fiscal". Torbisco ha destacat la "diligència" del Fiscal del cantó de Ginebra que porta les investigacions pel que fa a blanqueig de capitals: "Nosaltres confiem que el Govern suís faci honor a la seva reputació recentment guanyada a la Unió Europea".



D'aquesta manera Òmnium Cultural demanarà amb una sol·licitud al Consell General suís que bloquegi aquests fons, una acció que Torbisco creu fermament que s'hauria de satisfer a causa del volum d'indicis que pengen sobre el rei emèrit: "Aquesta és una funció preventiva perquè els capitals investigats no desapareguin i per tal que no es consumeixi el potencial delicte que s'està investigant". Aquest mecanisme s'ha aplicat amb anterioritat contra líders de països on hi ha hagut canvis de règims en els darrers temps i que han estat investigats per casos de corrupció internacional, com ara l'expresident d'Egipte Hosni Moubarak, l'expresident de Tunísia Zine El Abidine Ben Ali, i l'expresident ucraïnès Víktor Yanukóvich.



Òmnium serà acusació particular contra els policies de l'1-O

Mauri ha anunciat que Òmnium "passa a l'ofensiva" amb una sèrie d'accions polítiques i judicials contra els poders fàctics de l'Esta "que porten anys envaint el dret d'autodeterminació del nostre país". En aquest marc, el portaveu d'Òmnium també ha anunciat que l'entitat ha estat acceptada com a acusació particular en el procés judicial contra els policies nacionals per la violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017: "Farem una ofensiva contra tots els poders de l'Estat. Des de la Monarquia fins a l'últim dels policies".



Mauri també ha avançat que durant els pròxims mesos anunciaran altres accions, tant dins l'Estat espanyol com en l'àmbit internacional, en el marc de la campanya "Fem-la caure": "La Monarquia té molt a veure amb tot el que ha passat al nostre país en els darrers anys. No oblidem el discurs del rei Felip VI del 3 d'octubre".