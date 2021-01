Sanitat descarta avançar el toc de queda a les 20.00 hores

El Ministeri de Sanitat rebutja avançar el toc de queda fins a les 20.00 hores. Almenys dotze comunitats ja s'han mostrat a favor d'aquesta ampliació del toc de queda. El ministre Salvador Illa ha reconegut que els Governs autonòmics han demanat modificar ja l'estat d'alarma per afegir més restriccions, però de moment està descartat. "Ho estudiarem. Té els seus pros i les seves contres", ha sostingut en roda de premsa.



Segons fonts de la reunió, el ministre Illa ha defensat davant les comunitats que l'estat d'alarma i l'estratègia estatal actual ja permeten que s'adoptin restriccions suficients. Des de l'equip del Ministeri de Sanitat es fa al·lusió a mesures com el tancament interior de l'hostaleria i fins i tot el tancament total per defensar que encara hi ha "marge d'actuació" per als Governs autonòmics.



No obstant això, moltes comunitats no opinen el mateix i ja és la segona setmana en la qual Euskadi, Castella i Lleó i Andalusia han demanat en el Consell Interterritorial avançar el toc de queda. De fet, el dimecres passat es va dir que es tornaria a debatre aquesta setmana davant la falta d'unanimitat. En aquests dies han crescut les comunitats que s'han mostrat a favor d'aquesta mesura, però Sanitat ha demanat a les comunitats "temps" per veure l'evolució de l'onada i els efectes de les últimes restriccions adoptades.

El Consell Interterritorial s'ha celebrat aquest dimecres a Sevilla i el conseller de Sanitat d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha explicat en roda de premsa que la majoria de les comunitats autònomes han estat d'acord a demanar al Govern central la modificació de l'estat d'alarma per tenir més eines. "Hem de comptar amb el màxim nombre d'eines", ha insistit abans de donar pas a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa.



Illa ha insistit que s'han pres ja "mesures molt dràstiques" en la majoria de les comunitats: "No es tracta d'afegir moltes mesures de cop. Cal esperar per avaluar. En la segona onada vam veure que aplicant les mesures recollides en l'estratègia nacional aconseguim baixar els casos", ha sostingut.

El següent grup que es vacunarà serà el de més grans de 80 anys

Illa també ha explicat que s'ha avançat en el disseny de l'estratègia de vacunació. El grup tècnic de la vacuna contra la Covid ja ha fixat el següent grup diana: el de les persones més grans de 80 anys. Aquest dijous la Comissió de Salut Pública continuarà treballant sobre aquests pròxims grups prioritaris. Tanmateix, el ministre ha explicat que això dependrà de les vacunes que arribin ja que és fonamental abans de passar d'etapa que s'assegurin les segones dosis per als vacunats en la primera fase.



Vergés considera que no tindria un impacte excepcional

La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que avançar el toc de queda podria tenir sentit en altres territoris però ho ha qüestionat en el cas de Catalunya. En una compareixença davant de la Diputació Permanent del Parlament ha recordat que al Principat l'àmbit d'interacció social ja està "molt reduït d'horari" i ha posat com a exemple els horaris de la restauració. "Creiem que tampoc seria avui una mesura excepcional", ha afirmat. Tot i que no ha descartat un enduriment de mesures si cal, com un confinament domiciliari però permetent passejar o l'esport, ha reiterat que de moment s'ha considerat "oportú" prorrogar les restriccions vigents i no ampliar-les.