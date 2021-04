El Sant Jordi d'aquest any serà diferent, però serà. Després de quedar-nos sense la gran festa del llibre i la rosa el 2020 per culpa de la pandèmia del coronavirus, i després de l'intent relativament fallit d'organitzar una diada alternativa el passat 23 de juliol, aquest any per fi els carrers tornen a omplir-se de paradetes de llibres i de roses. Van ser necessàries moltes hores de reunions entre la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes i el Procicat per trobar el model que permetés celebrar aquest dia sense posar en risc la ciutadania. Gràcies a aquest esforç es van aprovar protocols específics per celebrar una festa descentralitzada a tot Catalunya, d'acord amb la realitat de cada municipi, i amb plans específics per a Barcelona i les capitals de província, Girona, Tarragona i Lleida. En aquestes i en altres grans ciutats s'han habilitat espais perimetrats amb paradetes de llibres i de roses, i signatures dels autors, a més d'autoritzar llibreries i floristeries a instal·lar els seus punts de venda davant de les botigues.



"Tindrem un Sant Jordi al carrer amb llocs i amb signatures, però també un Sant Jordi ordenat", va assegurar Patrici Tixis, president de la Cambra de l'Llibre en la roda de premsa de presentació de la diada d'aquest any. Tant Tixis com Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, i Joan Guillén, president del Gremi de Floristes, van coincidir a assenyalar les ganes de la gent de sortir al carrer per celebrar una de les festes populars amb més tradició i seguiment a Catalunya. "Fa dies que Sant Jordi, com la primavera, se sent en l'aire", va resumir Tixis.

A les llibreries ja fa dies que han notat que s'avançaven les vendes. "I això va molt bé per esponjar i evitar les aglomeracions d'altres anys", assegura Ferrer.

Ho confirma Xevi Noya, responsable de la històrica llibreria La Garba, de la Barceloneta. "La diada es presenta molt bé, hi ha moltes ganes de Sant Jordi", assegura el llibreter, que en els últims dies ha vist com molta gent reservava als seus llibres per poder beneficiar-se del descompte associat a Sant Jordi. Entre els que més s'han demanat hi ha les últimes novel·les de Maria Dueñas, Jaume Cabré, Eduardo Mendoza i Xavier Bosch, a més del llibre de doctor Oriol Mitjà, assenyala Noya. La Cambra del Llibre -explica Patrici Tixis- aspira aquest any a arribar al 60% de les vendes de 2019, després de la debacle de l'any passat. I és que la campanya de Sant Jordi del 2020 es va veure clarament afectada pel confinament, tot i que iniciatives com la de Llibreries Obertes o la jornada del 23 de juliol -sense recintes perimetrats, però amb paradetes enfront de les llibreries- van contribuir a alleugerir la situació econòmica d'aquests establiments.

Per a les floristeries, aquest 23 d'abril també es presenta amb molt bones expectatives. "Aquest any tothom podrà anar a buscar la rosa, i la gent té moltes ganes de sortir", explica Elvira Casasús, de Noves Flors. Aquesta floristeria, situada en ple Eixample, ha vist ja en els últims dies cert moviment i algunes reserves, encara que, tal com explica Casasús, la majoria de gent va a comprar la rosa el mateix dia de Sant Jordi. Com és tradicional, la rosa vermella continuarà sent la gran protagonista, tot i que també tenen sortida les roses blanques, grogues i d'altres colors.



Segons el president de Gremi de Floristes de Catalunya, en aquesta campanya s'esperen unes vendes d'entre 3,5 i 4 milions de roses, el que representaria el 50% de les vendes d'un Sant Jordi normal, com el de 2019. La pandèmia, juntament amb fenòmens climàtics en els països d'origen -com la Niña-, ha tingut un impacte en la producció i distribució d'aquestes flors, de manera que aquest any hi haurà menys roses disponibles.

Un Sant Jordi ordenat i segur

La festa de Sant Jordi d'aquest any, d'acord amb els protocols validats pel Procicat, permetrà celebrar un Dia de el Llibre descentralitzat, que eviti aglomeracions i que ofereixi totes les garanties sanitàries. Els protocols preveuen que, durant la jornada, les parades de llibres i de roses siguin exclusivament de professionals del sector del llibre i de la floristeria. Cada municipi ha adaptat la festa a les seves característiques. La celebració es va iniciar, en alguns municipis, dimecres passat, mentre que altres aprofitaran el cap de setmana per donar continuïtat a la celebració.



A Barcelona, el pla específic permet a llibreries i floristeries posar una paradeta davant del seu establiment des de dimecres passat i fins aquest divendres. A més, s'han habilitat 11 espais a la via pública perimetrats, amb parades de llibres, roses i signatures dels autors [veure mapa]. Aquests espais, gestionats per la Cambra del Llibre, compten amb controls rigorosos d'accés i d'aforament, i estableixen un circuit de sentit únic per garantir la màxima seguretat.

Els espais s'han ubicat en diferents zones de la ciutat per evitar desplaçaments i assegurar que tothom pugui comprar llibres i roses a prop de casa, tot i que tres dels deu districtes de la ciutat han quedat finalment sense un espai assignat -Sants- Montjuïc, Horta-Guinardó i Nou Barris-. Els espais perimetrats es troben al Passeig de Gràcia -entre la Ronda de Sant Pere i el carrer Aragó-, al Passeig Lluís Companys, als Jardinets de Gràcia, la Plaça Reial, la Plaça de Valdívia, la Plaça de la Vila, la plaça de Sarrià, els Jardins Centelles del Palau Macaya, la Plaça Universitat, la plaça Orfila, i l'espai entre la Rambla de Poblenou i els carrers Pallars, Llacuna i Pujades. En aquests espais hi ha 180 punts de venda de llibres i roses i 31 espais de signatures d'escriptors, als quals cal sumar els 490 llocs que s'han pogut ubicar davant de llibreries i floristeries.

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha habilitat al seu web un minisite en el qual es pot consultar tant el lloc de les firmes a Barcelona com els horaris. El pla per poder celebrar un Sant Jordi segur i descentralitzat s'ha treballat conjuntament amb els departaments de Salut i Interior i ha estat aprovat pel Procicat. En les localitats de menys de 5.000 habitants, a més dels llocs de llibreries i floristeries, també s'ha autoritzat a les associacions locals que muntin les seves paradetes. No així en les grans ciutats, on els espais perimetrats es reserven únicament als professionals d'ambdós sectors i les entitats no poden instal·lar-se a la via pública. L'única excepció serà la ciutat de Girona, on la protesta d'una quinzena d'associacions va aconseguir que l'Ajuntament canviés d'opinió i les autoritzés a instal·lar-se al Parc de la Devesa, donant continuïtat a la fira de llibres i roses instal·lada a l'esplanada de la Copa.



A la ciutat de Lleida, les parades de llibres i flors també són aquest any només de professionals, i es concentren a l'avinguda Francesc Macià, amb la possibilitat d'estendre cap a la Rambla Ferran. I una cosa semblant passarà a Tarragona, on s'ha habilitat un espai perimetrado per a professionals a la Rambla Nova.