El sector cultural es recupera de forma irregular i s'acosta a la facturació prepandèmica

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) constata una recuperació irregular del sector cultural. La facturació frega les xifres prepandèmiques en termes generals, situant-se només un 3% per sota de les assolides el 2019, però no tots els sectors es recuperen igual.

L'organització ha presentat aquest dijous l'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya 2022. El text sosté que les arts escèniques i musicals, i el patrimoni i els museus, han recuperat el volum de facturació previ a la Covid-19. Destaca el sector del llibre, que l'ha arribat a incrementar en un 13%.

Durant l'any 2022 s'ha produït el retorn a una certa normalitat en la major part dels sectors culturals. Els festivals de música tornen a estar plens, les vendes de llibres no han parat de créixer i el teatre, els museus i les exposicions mostren una tendència creixent de visitants. També es registra una tendència positiva en els videojocs.

Per contra, l'exhibició cinematogràfica en sales és un dels grans damnificats per les conseqüències de la Covid-19, amb uns resultats molt allunyats als prepandèmics. Els àmbits que més pateixen són l'audiovisual i el multimèdia, així com el de la creació artística i literària, la fotografia i el disseny, amb davallades del 14% i 13% respectivament. Això no obstant, el nombre de persones abonades a una plataforma digitals de pagaments ha augmentat un 70% entre el 2020 i el 2022.

Més inversió i recursos

El pressupost destinat a cultura del conjunt de les administracions catalanes el 2022 ha arribat fins a 1.235 milions d'euros, un 19,3% més que l'any anterior. Es tracta de la xifra més alta dels darrers anys i supera la del 2010, quan aquesta mateixa dada es va situar en un total de 1.180 milions. Dels darrers anys, la més baixa es pot trobar l'any 2013, amb un pressupost de 804 milions.

Gràfic sobre la inversió pública en Cultura a Catalunya des del 2010 i fins al 2022Gràfic sobre la inversió pública en Cultura a Catalunya des del 2010 i fins al 2022. — ACN

El primer pressupost que el Govern actual va portar al Parlament el 2022 incorporava un augment dels recursos del Departament de Cultura d'un 35,8%, fet que situava la despesa pública en l'1,3% del pressupost total de la Generalitat. En el moment de tancar l'informe, la Generalitat ja ha destinat en el pressupost aprovat per a l'any 2023 un 1,5%. La presidenta de CoNCA, Vinyet Panyella, ha desitjat que de cara al 2025 es pugui arribar "al mític 2%" que fa temps que "s'està reclamant".

La paritat en òrgans de govern

L'informe apunta que les dones ocupen un volum menor de càrrecs que els homes als òrgans de govern d'organitzacions, empreses i associacions culturals, segons dades de 2023. En el cas del sector públic, el total de dones amb càrrecs és del 43%, una dada que en el cas del sector privat (1 de cada 4) i associatiu (1 de cada 3) cau fins a valors molt allunyats de la paritat.

Tendència negativa en l'ús del català

El CoNCA adverteix sobre nombrosos indicadors que mostren una tendència negativa en l'ús de la llengua. Per això, demanen actualitzar i modernitzar les eines que l'han fet progressar fins ara, així com desenvolupar el Pacte Nacional per la Llengua.