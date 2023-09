La Pegatina celebra 20 anys amb un còmic dels seus viatges arreu del món

La Pegatina ha decidit celebrar els 20 anys publicant un còmic que recull els seus viatges arreu del món. El grup musical plasma algunes de les aventures de les visites a escenaris de fins a 35 països a través de la novel·la gràfica Vamos a comernos el mundo o las locas aventuras de La Pegatina. L'obra compta amb les il·lustracions de Mr. Ed i el guió de Lluc Silvestre, i està editada per Norma editorial.

El còmic no només és un atractiu per als fans de la banda de Montcada i Reixac, sinó que serveix com a quadern de viatge, amb curiositats de diversos països i cultures, i reflecteix la relació d'un grup de músics i d'amics, segons detalles. Es posarà a la venda aquest mateix divendres, coincidint també amb la publicació d'un EP amb quatre cançons.

El cantant Adrià Salas ha explicat que durant vint anys han estat dient que viatgen molt i que passen "moltes coses" allà on van. "Ens pregunten anècdotes, però és que n'hi ha que són complicades d'explicar", per la qual cosa han optat pel còmic, ha detallat.

El projecte el va proposar el guionista Lluc Silvestre, que va rebre "hores i hores" d'àudios dels membres de La Pegatina per plasmar les seves històries. "Afortunadament" molts dels membres del grup són lectors de còmic, el que ha facilitat la feina a Silvestre per fer "un relat fictici", però "inspirat amb anècdotes reals". L'il·lustrador Mr. Ed també va fer una immersió en el grup amb les cançons i els àudios amb què relataven les seves històries per aconseguir l'ambient "colorit" i "de festa" que té el grup.

El lector viatjarà a la Xina, al Japó, a Mèxic o a l'Equador, llocs on s'han adonat que la música és "un llenguatge universal", i "que arriba a tothom". Asseguren que no hi ha hagut cap concert enlloc del món en què algú es quedés sense gaudir de la música. "La Pegatina és molt local, perquè és un grup d'aquí, però és molt universal perquè trenquem la barrera idiomàtica i transmetem energia positiva", ha celebrat en Rubén Sierra, veu i guitarra del grup.

Un EP i corda per estona

La Pegatina també celebra els seus vint anys amb la publicació d'un EP amb quatre cançons, de les quals una inèdita, així com amb una gira amb dues cites al Sant Jordi Club de Barcelona (3 i 4 de novembre) i una altra al Wizink Center de Madrid (27 d'octubre). Sierra assegura que el grup "té corda per a estona": "Estem contents de viatjar pel món, de fer celebracions i de continuar fent música i fent ballar a tot el món".