Seguiment del 100% en la primera jornada de vaga parcial al Trambaix, segons els sindicats

La primera jornada de vaga parcial al Trambaix convocada pel comitè d'empresa ha tingut un seguiment del 100%, segons fonts sindicals. Des de l'empresa també admeten que ha tingut bastant seguiment entre els treballadors i han explicat que no s'han produït "incidències ni aglomeracions", així com tampoc piquets. Tant Tram com representants sindicals han coincidit a assenyalar que s'han respectat els serveis mínims del 40%.

La primera de les aturades ha transcorregut entre set i nou del matí, mentre que aquesta tarda es repetiran entre cinc i set de la tarda. Aquest dimarts i divendres es repetiran en les mateixes franges horàries. Fonts sindicals han recordat que les demandes no són econòmiques sinó que volen una millora en el manteniment i un increment de les contractacions davant l'actual volum de feina: diuen que el nombre d'usuaris s'ha multiplicat per sis des del 2004, quan es va iniciar el servei.

A més, remarquen que el Trambaix disposa dels mateixos recursos materials des d'aleshores, com tramvies, nombre de conductors, menys inspectors i vigilants de seguretat i el mateix temps comercial. També apunten que hi ha una manca d'unitats per "donar del servei necessari" i que al final aquesta situació es tradueix amb un descens de la qualitat del servei. D'altra banda, diuen que se'n ressent la salut dels treballadors, que pateixen uns "nivells d'estrès inacceptables" mentre que les baixes per ansietat augmenten.

"Les persones que utilitzen el servei pateixen el constant increment de l'aforament en els tramvies, que en moltes ocasions supera la capacitat legal dels vehicles, comprometent així la seguretat i el confort dels passatgers", afegeixen fonts sindicals. En aquest sentit, també critiquen la "passivitat de l'empresa" davant aquest escenari i lamenten "profundament" les molèsties que generaran aquestes aturades.

Augment de demanda

Sobre les reclamacions dels treballadors, fonts de l'empresa han detallat que de dilluns a divendres presten servei la totalitat dels trens i han atribuït la situació a l'actual a "l'augment de la demanda del transport públic, que no només s'està produint al Tram". En aquest sentit, han comentat que el servei es va dissenyar aleshores preveient una demanda creixent i amb l'aforament suficient per acollir els viatgers.