Set cites imprescindibles de La Setmana del Llibre en català

La Setmana del Llibre en català s'ha fet gran i enguany celebra el quarantè aniversari amb una edició que des d'aquest divendres i fins el dia 18 omplirà de llibres i vida el Moll de la Fusta. Les novetats hi seran, però també els llibres de fons i les col·leccions de cada segell que sovint tenen menys oportunitats per fer-se veure.



Després d'edicions marcades per les restriccions pandèmiques arriba una Setmana que com assenyala el seu president, Joan Carles Girbés, té molt a celebrar: "viurem un any extraordinari, excepcional. Ho volíem celebrar amb tots els ets i els uts. Volíem ampliar l'espai, el nombre d'escenaris, fer els mòduls grans… La Setmana en els últims anys ha esdevingut un punt de trobada i en aquests 10 dies tindrem la calma suficient per poder conversar, de rebre les opinions dels lectors i aquest contacte directe és el millor".

La Setmana reuneix 242 expositors i ofereix més de 250 activitats

Dir que La Setmana s'ha fet gran no és un recurs retòric. En total reuneix 242 expositors i ofereix més de 250 activitats, amb les tradicionals presentacions i signatures de llibres, però també recitals, converses, itineraris literaris i homenatges en diversos formats. Els noms de Joan Fuster i Gabriel Ferrater protagonitzen molts dels actes d'aquesta Setmana, que un cop més es consolida com el gran punt de trobada entre autors, editors, llibreters, entitats culturals, universitats i distribuïdors d'arreu dels Països Catalans.



"Hem posat els esforços per fer evolucionar la setmana en el gran festival de les lletres catalanes, hi haurà 30 activitats al dia, més les signatures, i també hem ampliat el focus del llibre obrint-nos a concerts... També farem el repàs d'aquestes quatre dècades de literatura catalana. És un moment de reflexió, però també de celebració per això volem potenciar aquest ambient festiu i hem fet un esforç per oferir una programació transversal, no és només venir a la Setmana sinó per venir a passar el dia", argumenta Girbés, que enguany acaba el seu compromís de ser el president de La Setmana.

"La Setmana funciona molt bé i es tracta d'intentar aportar, no calen grans canvis"

"És positiu que hi hagi recanvis en aquests càrrecs. Tres anys és una mesura bona. La Setmana funciona molt bé i es tracta d'intentar aportar, no calen grans canvis, cal evolucionar en la mesura que evoluciona el sector, i una de les coses que quedarà i em fa molt feliç és el Premi Difusió i crec que és important, perquè una de les grans funcions de La Setmana és difondre", valora Girbés.



L'ecosistema del llibre en català ha aconseguit fer de La Setmana una cita imprescindible per a totes les persones que s'estimen els llibres publicats en català. La programació és extensa i ofereix activitats per a tots els públics, però per començar a fer una mica d'agenda a continuació trobaràs set cites que no et deixaran indiferent.

Antònia Vicens inaugura La Setmana

Aquest divendres a les set de la tarda, l'escriptora Antònia Vicens, Premi d'Honor de les Lletres catalanes 2022, serà una de les encarregades d'inaugurar La Setmana. Amb un acte presentat per Rita Roig i Paula Carreras, del Col·lectiu Gent de Merda, serà una bona oportunitat per escoltar Antònia Vicens (Santanyí, 1941). La Magrana tot just acaba de publicar Quasi un miracle, un volum que aplega tots els contes de la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i on hi són presents famílies trencades, odis, amors impossibles, traïcions... i aquesta mena de cruesa de l'autora de 39° a l'ombra (Premi Sant Jordi 1967).

'Contes a la deriva' al Vaixell Astral d'Open Arms

El dissabte 10, a partir de les 10 h del matí hi haurà successives lectures de les històries de la Josepha i la Sira, una elefanta i una balena que han decidit canviar de vida i començar de nou. La lectura anirà a càrrec de personalitats reconegudes que s'anunciaran a través de les xarxes socials de La Galera, i el lloc serà a bord del vaixell Astral d'Open Arms. La primera sessió serà el dissabte 10, però repetirà els dies 11, 17 i 18. Per aquesta activitat es necessita inscripció prèvia a través del web de La Setmana.

'Encara més PIJOS', de Marc Giró

Si busques una presentació divertida per acabar la jornada apunta això: el dissabte 10 a les 19,15 h Marc Giró presentarà amb la seva editora Ester Pujol, el llibre Encara més PIJOS (Univers), el nou catàleg de les fílies i fòbies d'aquesta classe social tant selecta i exclusiva com malentesa.

Barcelona en femení. Històries i llegendes barcelonines

El dimecres 14 de setembre a les 18 h la Plaça Sant Jaume serà el punt de trobada de l'itinerari Dones de Barcelona. Històries i llegendes barcelonines des del segle IV fins al XIX, a càrrec d'Elisenda Albertí. La proposta ofereix un itinerari per conèixer la ciutat des de la perspectiva femenina, a través d'històries i llegendes protagonitzades per dones barcelonines, des del segle IV fins al XIX, com la Paula, qui va crear la primera agència matrimonial de Barcelona; o l'Eulàlia Ferrer, qui dirigí la primera impremta barcelonina. La ruta passarà pel carrer de la Llibreteria, la plaça de l'Àngel i el carrer d'Elionor, entre d'altres.

Josep Pedrals, 25 anys de trajectòria del poeta

El dijous 15 de setembre, Josep Pedrals oferirà un recital per celebrar els 25 anys de la seva trajectòria de poeta. L'acte organitzat per Òmnium Cultural és una bona oportunitat per gaudir dels versos amb un dels poetes catalans que més domina l'art de recitar. A banda del de Pedrals, a La Setmana també hi haurà recitals dedicats als clàssics grecs i romans, i d'altres on Gabriel Ferrater, Cris Juanico o Núria Feliu en seran els protagonistes.

Celebrem el centenari de Pier Paolo Pasolini

El divendres 16 de setembre a les 17:30 h, se celebrarà el centenari del naixement de Pier Paolo Pasolini, amb un acte presentat per Marti Sales, i on hi participaran Xavier Valls, Joan Navarro, Pau Vidal i Xavier Albertí, els quatre traductors de les obres al català de Pasolini, un dels intel·lectuals més destacats del segle XX. Cal destacar que amb motiu de l'efemèride Edicions Poncianes ha publicat Poema en forma de rosa, Comanegra Orgia/Porquera, Lleonard Muntaner Editor, Amado mio, i el segell L'Agulla Daurada ha recuperat Una vida violenta. Quatre títols que concentren el bo i millor d'aquest escriptor, poeta i director de cinema italià.

Ferrater o Fuster?

L'activitat central que organitza la Institució de les Lletres Catalanes té a veure amb les commemoracions literàries i se celebrarà el dia 17 de setembre, a les 19 h, a l'Escenari 1 de La Setmana. Sota el títol "L'Any de l'any: Ferrater o Fuster?", en un escenari i un entorn concebuts com un ring, la ILC invoca els dos grans autors commemorats aquest 2022 per acabar decidint quin és el commemorat de l'any: Gabriel Ferrater o Joan Fuster. Durant una hora, s'oferirà un duel verbal en què el coneixement, l'enginy i l'amor a les paraules seran les úniques armes permeses.



Anna Maria Villalonga actuarà com a àrbitre durant l'activitat, presentarà Clàudia Serra i Marina Porras, les dues contrincants que defensaran el seu autor. Però, serà el públic qui haurà de votar per prendre una decisió final: Ferrater o Fuster?