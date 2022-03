L'escriptora Antònia Vicens i Picornell (Santanyí, Mallorca, 1941) ha rebut el 54è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium Cultural. Autora de novel·les, de contes i poemes, va rebre el Premi Sant Jordi l'any 1967 amb la novel·la 39º a l'ombra, una obra que la va catapultar dins el panorama literari català.

L'autora dels poemaris Lovely, Sota el paraigua el crit, Fred als ulls i Tot els cavalls ha estat guardonada també amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma, la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Santanyí i el Premi Josep M. Llompart de l'Obra Cultural Balear. El premi d'Honor de les Lletres Catalanes està dotat amb 20.000 euros.

El guardó s'atorga a una persona que "per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans". El jurat ha decidit entregar-lo a Vicens "per la solidesa de la seva obra literària i la innovació en la recerca d'una veu narrativa. Pel seu compromís amb la llengua i el seu activisme, que es veu en l'inconformisme que passa per treballar la veu literària al llarg de la vida, i també en la capacitat de cultivar la llengua en edats tardanes des de diferents gèneres, fet que ha generat com a resultat una de les trajectòries més sorprenents de la nostra literatura".

Ha remarcat també la "creació d'una veu en constant experimentació, en la qual es reconeixen les generacions més joves de poetes". L'acte de lliurament tindrà lloc la primera quinzena de juny del 2022 en una localització triada conjuntament amb la persona premiada. Els darrers anys el Premi d'Honor l'han rebut Marta Pessarrodona (2019), Enric Casasses (2020) i Maria Barbal (2021).