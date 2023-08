Set plans per fer a Catalunya aquest darrer cap de setmana d'agost

El calorós agost arriba a la seva fi, i amb ell sembla que una baixada de temperatures aquest cap de setmana. Si la pluja ho permet, serà un divendres, dissabte i diumenge ben aprofitables per fer algunes de les activitats que ofereix el territori.

Per això, us proposem fins a set plans per fer aquest cap de setmana arreu del país, sense sortir de la frontera catalana. De teatre amateur al concurs de gossos d'atura, passant per un mercat medieval o festes ja arrelades a Catalunya.

Festival internacional de teatre amateur de Girona

Un any més arriba el Festival internacional de teatre amateur de Girona (FITAG), i ja en són uns quants des de 1992. Des del dimarts i fins dissabte, acull grups de teatre d'arreu del món que representen les seves obres davant del públic i els professionals del sector, centrat en el teatre amateur.

'Made in Clarió' de Les Fepipes, un espectacle que es pot veure al Festival internacional de teatre amateur de Girona. — FITAG

Entre els canvis, per primer cop el festival surt al carrer, per ampliar el seu ressò. El FITAG també vetlla per mostrar la diversitat cultural i procura que el sentit de la paraula amateur en sigui una qualitat inherent.



Mercat Medieval de Castell d'Aro

Dissabte i diumenge se celebra el Mercat Medieval de Castell d'Aro (Baix Empordà), una fira de productes artesanals que recrea un mercat medieval al nucli antic de la ciutat, amb un gran ventall d'activitats al voltant de l'edat mitjana: demostracions d'oficis de l'època, tallers, jocs infantils de temàtica medieval, lluites de cavallers, gastronomia, concerts, etc.

Destaca també per les demostracions d'oficis: el bufador de vidre, la pintora il·lustradora, la filadora o l'artesà d'aromes, entre d'altres. I comprèn altres activitats com la falconeria, la caravana de ponis, la consulta de tarot o els jocs medievals.



Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers

Dissabte 26 arrencarà una altra de les festivitats estiuenques més destacades del país, la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers (Vallés Oriental), que s'allarga fins al 3 de setembre amb un programa més que farcit d'activitats. Presenta més de 250 actes quan es compleixen quatre dècades del model de colles de Blancs i Blaus, d'ençà que l'any 1983 un grup de joves la van impulsar.

El nou model de festa basat en una sana rivalitat va rebre una massiva participació ciutadana i s'ha consolidat al llarg dels anys. És una de les diverses festes d'estiu i festes majors d'aquest cap de setmana a Catalunya.

Aquelarre de Cervera

L'últim dissabte d'agost arriba la traca final simbòlica de les vacances d'estiu per Cervera (Segarra). L'Aquelarre torna aquest divendres, dissabte i diumenge amb un programa d'activitats que van més enllà de l'aquelarre en si, farcit de foc, espectacle, música i cultura popular, amb referents com el Mascle Cabró o les bruixes de les Terres de Ponent.

El moment àlgid de la 45a edició de la festa es viurà de nou dissabte a la nit amb l'espectacle central, inspirat enguany en la Divina Comèdia de Dante. També hi trobarem la Fira del Gran Bosc, una fira esotèrica i alternativa més important del sud d'Europa, que també ofereix alimentació i productes de proximitat.

Un delta de sensacions

Descobrir i redescobrir el Delta de l'Ebre sempre és una bona idea. Com també és fer-ho d'una manera especial, amb aquesta visita guiada amb degustació mentre es pon el sol, que organitza MónNatura Delta d'Amposta (Montsià). Un delta de sensacions dona protagonisme als sentits per conèixer millor el territori, des d'una perspectiva sensorial i autèntica, per descobrir les arrels del Delta, la seva olor i el paisatge.

Un moment de la visita 'Un delta de sensacions'. — MónNatura Delta

Un dels tresors és la bassa de la Tancada i les Antigues Salines de Sant Antoni, on es podrà gaudir del Delta més autèntic i salvatge durant la posta de sol i l'espectacular Mirador 360º. L'oferta inclou la visita a MónNatura Delta i una petita degustació gastronòmica amb copa de vi.



Concurs Internacional de Gossos d'Atura

Des de l'any 1962 i pràcticament de forma ininterrompuda se celebra a Castellar de n'Hug (Berguedà) el Concurs Internacional de Gossos d'Atura, l'últim diumenge d'agost a les 11 del matí. Parlem d'una competició on el gos i el pastor han de mostrar les seves habilitats de cooperació per conduir el ramat de xais dins un tancat, i tornar-lo a treure. També es premia el gos d'atura de característiques racials més pures, i el trofeu al pastor més endiumenjat.

El pastor Moisès Tarrés, en un moment del concurs de 2022. — Laura Busquets / ACN

L'origen del concurs és a Ribes de Freser, fins que els germans Joan i Josep Armengou, de Cal Fanxicó, el van portar a Castellar de n'Hug. El Concurs Internacional de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug es manté com un referent de la cultura popular catalana, una tradició que manté el pols amb força a qualsevol adversitat.



Jornada Gastronòmica de la Baldana d'Arròs de Camarles

I acabem amb una recomanació per als més llaminers: aquest dissabte se celebra la 19a edició de la Jornada Gastronòmica de la Baldana d'Arròs a la Torre de Camarles (Baix Ebre) a partir de les 19:30 hores. Es tracta d'una oportunitat anual per tastar alguns dels plats més autèntics de la zona.

Enguany destaca el showcooking de receptes amb baldana, a més de la gran varietat de tapes i racions amb aquest producte, amb oferta per a tots els gustos. Els tiquets per a la jornada estan disponibles per tan sols 15 euros i inclouen 5 degustacions. La jornada també inclourà un any més, el Tardeo Gastronòmic amb Dj Paco i Dj LaMunu.