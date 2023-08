Les principals festes majors a Catalunya de finals d'agost i principis de setembre

Hem superat el pic de festes majors i ens acostem a la fi de l'estiu, però a moltes localitats encara no els ha arribat el gran dia. Són molts els pobles i ciutats de Catalunya que es preparen per gaudir de la seva festivitat en els pròxims dies, abans de tornar a la rutina.

Si voleu aprofitar les vacances al màxim, us proposem fins a deu festes majors i d'estiu diverses en les quals podreu gaudir d'una oferta variada i per a tots els públics. D'actes tradicionals, cercaviles, correfocs, castells… fins a concerts, balls i activitats infantils.

Festa Major de Sants

Després de la Festa Major de Gràcia a Barcelona arriba una de les altres festivitats estiuenques esperades. La Festa Major de Sants va arrencar el passat dia 19 i s'allargarà fins aquest diumenge 27. Enguany s'ha celebrat el 50è aniversari de l'Elèctrica Dharma amb el pregó de Festa Major, i també els 30 anys dels Borinots, els Castellers de Sants. El programa va adreçat a grans i petits, mentre els veïns i veïnes i les comissions dels dotze carrers han guarnit portalades, sostres i altres elements dels seus carrers. Enguany hi ha elements com el món de Stranger Thins i de Charlie i la Fàbrica de Xocolata, el fons marí, el rock i els seus protagonistes, el món pixelat de Minecraft o els efectes del canvi climàtic.



Festa Major d'Igualada

Des de dilluns a Igualada (Anoia) també està en marxa la seva Festa Major, que s'allargarà fins al dilluns 28. La cultura, la tradició, la música i la diversió ompliran carrers i places amb un programa d'actes per a tothom amb més d'un centenar de propostes. Exposicions, concerts, teatre, visites guiades, actes tradicionals i també activitats per als més joves. El pregó de dilluns el va fer l'humorista i actor Peyu.



Festa Major de Manresa

Aquest dijous 24 arrancarà la Festa Major de Manresa (Bages), que s'allargarà també fins dilluns dia 28 amb una programació amb diversitat d'actes multitudinaris per a tots els gustos. Els actes tradicionals de la celebració són el Pregó, la cercavila amb els gegants, els nans i la imatgeria de la ciutat, la tronada a la Plaça Major, el castell de focs, l'ofici solemne i el correfoc, un dels més llargs i importants de Catalunya. Compta amb personatges com la Víbria, el Bou de fusta i les colles de diables. En l'apartat musical i per als joves destaca especialment l'aposta pels The Tyets, el grup del moment del panorama català, i també bandes com Buhos o 31 FAM. I la novetat de l'streamer asturiana Elesky, que recollirà peticions musicals del públic, com fa a Twitch.



Festa Major de Matadepera

Entre les mateixes dates, del dijous 24 al dilluns 28, se celebra la Festa Major de Matadepera (Vallès Occidental), amb una programació d'actes carregada de música, cultura, esport i activitats per als més petits. Divendres es farà el repic de campanes i el pregó, que donaran el tret de sortida als actes centrals de la festa. Seguirà la cercavila i altres actes habituals com el concurs de totxos i maquetes o la cursa popular. La festivitat acabarà dilluns amb un Làser Show, en comptes de l'habitual piromusical.



Festa Major de la Seu d'Urgell

Des d'aquest divendres 25 i fins al dimarts dia 29 se celebra la Festa Major de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), enguany plena de celebracions d'aniversaris: el 80è aniversari dels gegants històrics, Abd Al-Rahman i Constança, els 30 anys del Grup de Diables de l'Alt Urgell i els 10 anys del cicle de música Seu Folk. La programació d'aquest any compta amb una vuitantena d'activitats, entre activitats prèvies i centrals, amb concerts, obres de teatre, activitats lúdiques, culturals i esportives, entre altres. Es recuperen tradicions com la interpretació del flabiolaire en la ballada solemne dels gegants històrics de la ciutat. Els multitudinaris concerts de l'Espai Casetes tindran grups com Dr Prats i la cantant Suu.

Festa Major Santa Rosalia de Torredembarra

També divendres 25 comença la Festa Major Santa Rosalia de Torredembarra (Tarragonès), que s'allargarà fins al dilluns 4 de setembre. La programació destaca també pels seus actes diversos, així com la tradició representada amb el seu Seguici Popular o els gegants. Entre els aniversaris destaca el 65è dels gegants Joan i Rosalia i el 25è aniversari de la Virgília. Buhos i Figa Flawas són alguns dels caps de cartell pel que fa a la programació musical pensada per als més joves.



Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers

Dissabte 26 arrencarà una altra de les festivitats estiuenques més destacades del país, la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers (Vallés Oriental), que s'allarga fins al 3 de setembre amb un programa més que farcit d'activitats. Presenta un programa de més de 250 actes quan es compleixen quatre dècades del model de colles de Blancs i Blaus, d'ençà que l'any 1983 un grup de joves la van impulsar. El nou model de festa basat en una sana rivalitat va rebre una massiva participació ciutadana i s'ha consolidat al llarg dels anys. El relat d'aquesta any anirà a càrrec d'en Joel Díaz, sociòleg, comunicador, guionista i humorista català.

Festa Major de Vilafranca del Penedès

Dimarts 29 arrencarà una de les altres festes majors esperades, la de Vilafranca del Penedès, que s'allarga fins al dissabte 2 de setembre amb una programació d'allò més carregada. La part cultural es basa en cercaviles i castells, on s'afegeixen dos elements patrimonials, com el patró de la ciutat, Sant Fèlix, i els Administradors. La celebració es divideix en els dies abans de la Festa Major, els tres dies centrals que són el 29, 30 i 31, i la torna els dies 1 i 2 de setembre. Però la festa està farcida també amb una gran aposta per les actuacions musicals, amb fins a una trentena de grups i cantants. Els Amics de les Arts, Els Catarres, Roba Estesa, Joan Miquel Oliver, Mazoni, Ginestà, El Pony Pisador, El Pot Petit o Lo Puto Cat son alguns dels més destacats.



Festa Major de Sant Quirze del Vallès

També torna ben carregada la Festa Major de Sant Quize del Vallès, enguany entre el dia 30 i el 4 de setembre i un centenar d'activitats en un programa per a tots els públics. A més de la tradició i la cultura, activitats pensades per als joves i infants, així com actes esportius farciran una programació on també hi trobem música i espectacles. Entre els actes folklorics destaca la trobada de gegants i l'Iskariot, el correfoc dels Diables de Sant Quirze. També els balls dels Bastoners de Terrassa, a més d'una actuació castellera de les colles de Terrassa i Esplugues de Llobregat.



Festa Major de Vilanova del Camí

I acabem amb una festa que va del dijous 31 al dilluns 4 de setembre, la Festa Major de Vilanova del Camí (Anoia) d'aquest 2023. Dies de concerts, espectacles, activitats populars, infantils, esportives… farceixen la programació. A banda d'activitats tradicionals com ball i sardanes, cercavila correfoc i piromusical, del programa d'actes destaquen actuacions com els concerts de Miki Núñez, Hotel Cochambre o el Va Parir Tour.