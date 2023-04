La Setmana Santa confirma la recuperació del turisme: l'ocupació ronda el 90% arreu de Catalunya

Les previsions del sector eren optimistes i les expectatives s'han complert amb escreix. El turisme, definitivament, ha tornat a Catalunya i ja es mou en les xifres prèvies a la pandèmia, amb una ocupació que ha rondat el 90% arreu de Catalunya durant aquests dies de Setmana Santa. Als hotels de Barcelona, per exemple, ha sigut d'entre el 85 i el 90% amb preus superiors als de l'any passat. "Ha anat francament bé, com es preveu tot aquest any seguint la tendència del passat", ha explicat aquest dilluns a l'ACN el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres.

Segons l'empresari, les xifres d'aquests dies permeten anticipar un estiu amb una activitat similar a la del 2019. Malgrat tot, el sector descarta un increment en el nombre de visitants que acollirà la ciutat perquè l'oferta d'allotjament és "limitada". "El que sí que hi haurà és un increment de preus fruit de la inflació i que la demanda de viatges està forta a escala global", ha apuntat Torres. Pel que fa a l'origen dels visitants, es manté una forta presència dels viatgers europeus, principalment britànics, francesos i alemanys. També s'observa una recuperació dels que venen dels Estats Units.

A l'entorn de la capital, l'ocupació ha estat també del 90% en hotels i d'entre el 70% i el 90%, amb un funcionament a ple rendiment d'aquells situats sobretot a la costa. A Girona, el sector considera que ha estat una "bona" Setmana Santa, amb ocupacions que freguen el ple en determinats establiments. La zona de la Costa Brava centre és on s'han registrat ocupacions més elevades i en els últims quatre dies festius s'ha arribat a un 90% de les places plenes.

En aquest sentit, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha apuntat que les dades registrades aquest any responen a la "dinàmica habitual" de la Setmana Santa que hi havia abans de la pandèmia i són xifres que ja hi havia el 2019. Malgrat tot, Escudero ha recordat que la Setmana Santa "només són deu dies i la meitat són a mig gas".

Bones dades a Tarragona, Terres de l'Ebre i Pirineu

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha complert i, en molts casos, superat les expectatives inicials de recuperació de l'activitat. Segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), l'ocupació s'ha situat en un 85%, amb establiments que han hagut de penjar el cartell de complet entre dijous passat i aquest dilluns. A banda de l'habitual turisme familiar, els nombrosos esdeveniments esportius organitzats han permès assolir aquestes xifres. A les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals han vist també com la previsió inicial del 80% s'ha elevat fins un 90%, però únicament durant l'últim tram d'aquest període festiu.

L'ocupació turística durant la Setmana Santa a les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran ha assolit el 90% entre el dijous Sant i dilluns de Pasqua. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que durant les vacances uns 80.000 turistes han visitat la demarcació atrets principalment pels espais naturals, l'esquí, que ha tancat temporada amb més de 60.000 forfets venuts durant els darrers dies festius, i les activitats d'aventura, que han superat el 80% de la seva capacitat de serveis contractats.