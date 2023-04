El retorn del visitant estranger i la consolidació de les cases rurals marquen el turisme de la Setmana Santa

Recuperació, normalitat o remuntada són algunes de les expressions utilitzades per l'Administració per definir l'evolució de l'ocupació turística a Catalunya durant la Setmana Santa, que oficialment arrenca amb aquest primer cap de setmana de vacances escolars. De fet, les al·lusions a les xifres prepandèmiques són constants, especialment en els àmbits de la despesa per persona i el nombre de pernoctacions als establiments. Més enllà d'aquestes macrodades, que dibuixen tendències generals, els agents del sector confirmen la sensació que seran uns dies marcats per l'aposta dels visitants pel turisme rural, com a herència de la pandèmia, els apartaments turístics i la tornada del turista estranger, especialment el francès. Les perspectives d'ocupació per les jornades prèvies als festius indiquen que aquesta s'enfilarà al 85%, assolint el ple entre Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua.

"La recuperació és un fet i s'està tornant la normalitat"

Durant la Setmana Santa, Catalunya estima aconseguir uns 930.000 turistes, una estadística un 25% superior el 2022 i un 16% més que el 2019. En el marc de la fira B-Travel, la directora general de Turisme, Marta Domènech, va assegurar que "la recuperació és un fet i s'està tornant la normalitat". D'aquesta xifra, Domènech va detallar que més de la meitat corresponen a persones residents al territori, 200.000 a visitants de la resta de l'Estat i uns 70.000 aproximadament del mercat francès.

En relació amb la despesa prevista per aquest període, es calcula un desemborsament de 260 milions d'euros, el que suposa un 5% més que l'any 2022, però un 5% per sota dels registres de 2019. Tot i això, la directora general de Turisme parla "de l'any de la remuntada, ja que ens torbem en xifres prepandèmiques". Així, les pernoctacions superaran les 2,5 milions, un 21% més que l'any passat i un 14% per sobre les de 2019. De moment, Turisme no ha detectat un impacte de la inflació en els preus dels establiments. "No ho hem notat ni en el número de reserves ni en el tiquet mitjà".

El turisme rural, assentat

"Seguim el perfil de l'època en què hi havia restriccions de mobilitat i estem rebent reserves de turistes catalans, el que ens fa fregar els nivells d'ocupació de fa quatre anys"

Tot i que la Setmana Santa és un període de vacances en què les cases rurals acostumen a ser una elecció habitual dels turistes, sobretot els interiors, es constata una consolidació per aquest tipus d'establiments des de la pandèmia de la Covid-19. Així ho explica Montse Coberó, la directora dels serveis tècnics de la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya (Turalcat). "Seguim el perfil de l'època en què hi havia restriccions de mobilitat i estem rebent reserves de turistes catalans, el que ens fa fregar els nivells d'ocupació de fa quatre anys".

Coberó assenyala que ja el passat estiu es va notar una petita recuperació del visitant estranger, que ara es va assentant progressivament. De fet, admet que s'evidencia una aposta clara per gaudir del medi natural amb activitats a l'aire lliure. En aquest sentit, afegeix que "enguany estem notant demandes d'allotjaments de grups d'amics en cases rurals amb una capacitat de fins a 20 persones".

Una altra derivada d'aquest fenomen la presenten els apartaments turístics. En el cas de Girona, s'han comptabilitzat el triple de reserves a aquests espais durant la Setmana Santa amb relació a l'any passat. L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) preveu una ocupació del 85% pels festius amb una mitjana d'estada de 4,5 dies. Aquestes dades es donen en un context amb un 22% més d'oferta respecte al 2022, ja que els propietaris dels establiments es van engrescar a obrir-ne més després dels bons resultats d'ocupació registrats el passat estiu.

Turista estranger

Segons l'ATA, el 43% de les reserves efectuades provenen de fora de Catalunya, fet que constata la recuperació del turisme estranger -sobretot del procedent d'Alemanya, Holanda, Bèlgica i França. Mentrestant, les destinacions de costa preveuen una afluència de visitants que rondarà el 100%, impulsada per les temperatures anormalment altes de l'inici de la primavera. Aquesta situació ha fet que alguns establiments s'hagin animat a reforçar les plantilles davant la previsió d'un gran volum d'activitat i l'experiència de les bones xifres acumulades durant la temporada d'hivern.

El punt feble per l'ocupació turística de Setmana Santa a Catalunya el personifiquen les estacions d'esquí, que estan patint una temporada irregular a conseqüència de les temperatures altes de l'hivern. El fet ha provocat el tancament d'algunes d'elles, com els casos de Vallter 2000 i La Molina. Tot i mantenir una certa activitat, algunes estacions del Pallars també es mostren preocupades per la manca de reserves de neu, ja que en aquesta època no poden acudir a la innivació artificial. A més de l'impacte negatiu en l'economia de la zona, també lamenten la poca disponibilitat d'una aigua que hauria de baixar fins a les capçaleres dels rius i proveir hídricament a bona part de Catalunya.

La bona salut del turisme a Catalunya, exemplificat en les xifres d'aquesta Setmana Santa, obre la porta a l'optimisme del sector per a l'estiu. A més, també s'està observant que les reserves s'efectuen amb mesos d'antelació. Teòricament, aquesta conjuntura hauria de revertir en un increment de la contractació de personal i les condicions laborals de les plantilles. El que sí que sembla que queda clar és el canvi d'hàbits dels visitants, que opten per allotjaments més amplis i privats. De fet, el balanç de 2022 conclou que el turisme de natura ja va interessar el 9,3% dels catalans, fent el 'sorpasso' al de sol i platja, que va ser el preferit del 6,4%.