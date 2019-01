El Síndic de Greuges obre una investigació pels presumptes abusos sexuals comesos per religiosos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació arran dels presumptes abusos sexuals comesos sobre menors d'edat al Monestir de Montserrat i a altres establiments eclesiàstics, com a la parròquia de Vilobí d'Onyar (la Selva). En un comunicat emès aquest dimecres, ha afirmat que la institució de l'Església Catòlica, "pel fet d'oferir serveis d'atenció als nens i tenir persones al seu càrrec per fer aquesta tasca, ha d'assumir un compromís ferm en la lluita contra l'abús sexual infantil".



Per aquest motiu, "instarà les autoritats eclesiàstiques a dur a terme actuacions de prevenció, detecció, formació de professionals i denúncia, entre d'altres, que comportin una implicació" sobre aquest assumpte. En la investigació, Ribó s'adreçarà al Govern de la Generalitat, a la Conferència Episcopal Tarraconense i a l'Abadia de Montserrat, per demanar-los informació sobre els casos que han sortit a la llum recentment i promoure la protecció efectiva de nens i adolescents davant l'abús sexual en tots els àmbits. En concret, de moment han sorgit tres casos de presumptes abusos al Monestir de Montserrat comesos pel monjo Andreu Soler, mort el 2008. Paral·lelament, el diari Ara va treure a la llum els abusos suposadament comesos durant tres dècades per Mossèn Tomàs a Vilobí d'Onyar.

Gran patiment

El Síndic ha recordat que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels nens, que reconeix el seu dret a ser protegits de violències com aquestes, estableix l'obligació dels estats a prendre les mesures que calguin per impedir "la inducció i la coacció a un nen perquè participi en qualsevol activitat sexual il·legal". Ha recordat que la violència en general, i l'abús sexual en concret, infringeix un gran patiment al menor amb efectes greument perjudicials per al seu desenvolupament, fins i tot en la vida adulta.



En un informe sobre l'abús sexual infantil el 2016, Ribó va reclamar una actuació transversal dels poders públics, i va remarcar que "no hi ha un coneixement prou precís sobre la prevalença real de la victimització sexual infantil".



També va constatar que la lluita contra l'abús sexual ha d'implicar no només les administracions competents en l'àmbit de la infància, sinó totes les institucions i entitats públiques i privades amb funcions relacionades, encara que considera que hi ha una "percepció insuficient" i que es tracta d'un assumpte que les concerneix a totes.