El Sindicat de Llogateres carrega contra les esmenes de JxCat a la regulació del lloguer i demana una reunió urgent amb Torra

El Sindicat de Llogateres ha demanat una reunió urgent al president de la Generalitat, Quim Torra, un dia després que Junts per Catalunya (JxCat) presentés tres esmenes a la proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer presentada el 15 de juliol. El partit forma part d'aquesta iniciativa legal junt a Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP.

A la carta que li han enviat a Torra, el Sindicat de Llogateres reclama al líder de l'Executiu català -que pertany a JxCat- debatre sobre la Llei de Regulació dels Lloguers i del dret a l'habitatge. "Les esmenes introduïdes deixarien en paper mullat la regulació, ja que permetria seguir pujant els preus fins a un 30% en plena crisi pandèmica. Seria un error que el país no es pot permetre", remarquen.

"L’objectiu de la iniciativa és contenir i minorar el preu dels lloguers dels habitatges a les 60 ciutats amb més problemes d’accés a l’habitatge de Catalunya", recorda el sindicat. En les seves esmenes, JxCat reclama que Figueres, Salou i Tortosa no se sotmetin a la regulació. En el cas de l'habitatge públic de titularitat pública, reclamaran que els propietaris puguin tenir una bonificació acumulable del 5%- sempre que no superin l'índex del preu-, i que les famílies que hagin fet reformes en aquests habitatges i tinguin un 5,5% ingressos menors a l'indicador de referència puguin mantenir el seu contracte de lloguer. Les esmenes es voten aquest dijous i, en principi, el divendres s'acordaria el text definitiu amb les correccions incorporades

"Si avui ens posem en contacte amb vostè és perquè no entenem per què ahir el grup parlamentari de Junts Per Catalunya va anunciar que esmenarà el contingut de la llei", denuncien. L'entitat explica que fer-ho implicaria "abandonar el pacte social i polític" al qual es van comprometre els quatre partit polítics. A més, recorden que 4.000 organitzacions i entitats socials han firmat un manifest de suport al text legislatiu.

"És una regulació de mínims: una normativa d’emergència que, de forma provisional, donarà alè als milers de famílies escanyades pels lloguers. Una contenció de preus que està lluny del què necessitem per complir amb els mandats de Nacions Unides, però que és un primer pas", apunta l'organització.