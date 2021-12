L'expansió de la variant òmicron ha capgirat les previsions de fa poques setmanes i Catalunya afronta el Nadal amb un nivell de contagis molt més elevat del que seria desitjable i, sobretot, amb una pressió assistencial que ha tornat a tensar el sistema sanitari. La resposta del Govern a la situació ha estat tornar a aplicar restriccions dures -toc de queda d'1 a 6h, reducció de les trobades socials a un màxim de 10 persones, tancament de l'oci nocturn, limitació de l'aforament en espectacles culturals o esportius a l'interior, etc- i intentar incentivar una acceleració de la vacunació, sobretot de les terceres dosis entre els majors de 60 anys per intentar pal·liar els pitjors efectes de la pandèmia de Covid-19. Repassem amb algunes dades la situació pandèmica a Catalunya.

Els contagis es tripliquen en 15 dies

Si la situació no canvia ràpidament, Catalunya assolirà ben aviat el seu rècord de contagis de coronavirus setmanals des de l'inici de la pandèmia. Segons les darreres dades del Departament de Salut, l'última setmana amb xifres definitives -entre el 14 i el 20 de desembre- s'han registrat 46.159 contagis, gairebé el triple que dues setmanes enrere, quan se'n van confirmar 16.818. El volum de casos setmanals només va superior en el període comprès entre el 2 i el 21 de juliol d'enguany, amb un topall de 53.283 casos registrats entre el 7 i el 13 d'aquell mes. De fet, el rècord diari de casos s'ha assolit en aquesta sisena onada, amb 11.568 casos dilluns, un nivell que se superarà quan es completin les dades de l'endemà, dimarts. Fins ara el sostre eren els 10.060 casos del 12 de juliol.



La positivitat de les proves supera el 12,2%, un nivell que no es registrava des del juliol i molt per sobre del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. De fet, el creixement de l'epidèmia no s'atura, ja que ara mateix la velocitat de transmissió o taxa Rt és de l'1,33, menor que els dies previs, però que indica que cada positiu contagia més d'una persona.

Les UCI, cada cop més tensionades

Tot i que els estudis científics comencen a certificar que la gravetat de l'òmicron és menor que les anterior, la seva enorme transmissió està provocant que cada cop més pacients ingressin als hospitals amb Covid-19 i que també n'hi hagi que ho facin de manera greu. Ara mateix hi ha 1.359 ingressats amb la malaltia als hospitals catalans, 376 dels quals a l'UCI. En el primer cas és la dada més elevada des del 23 d'agost i suposa un increment de 200 persones respecta a fa una setmana. A les UCI no s'assolia una xifra de l'actual magnitud des del 30 d'agost i l'increment dels últims set dies ha estat de 90 persones. Paral·lelament, la mortalitat també creix i la darrera setmana s'han registrat 130 morts per Covid, un fet que no passava des de l'agost.

El creixement de la vacunació

La dada positiva la trobem a la vacunació, que s'ha incrementat amb força els darrers dies. Ara mateix ja hi ha el 76,1% dels catalans amb la pauta completa, mentre que el 23,6% ja han rebut la dosi de reforç, un volum que és especialment destacat entre els majors de 80 anys (82,6%), la franja d'entre 70 i 79 anys (79,9%) i els que en tenen entre 66 i 69 (64,7%).