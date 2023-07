"La situació de l'Ajuntament de Badalona és encara més calamitosa que el que es veu al carrer"

Durant tota la campanya per a les eleccions municipals va demanar el vot per donar-li estabilitat a l'Ajuntament de Badalona després que la ciutat tingués quatre alcaldes diferents en només 8 anys. Apel·lava a independentistes i socialistes perquè li donessin confiança deixant enrere les ideologies. I ho va aconseguir. Xavier Garcia Albiol no s'ha rendit i torna a ser l'alcalde de la quarta ciutat de Catalunya per tercera vegada. Ara, amb diners al calaix i una majoria absoluta que li permetrà tirar endavant tot allò que es proposi.

Com s'ha trobat l'Ajuntament de Badalona?



Me l'he trobat bastant pitjor del que m'imaginava. La prestació de serveis com la seguretat, la neteja, la via pública o les instal·lacions esportives és totalment deficitària. La situació organitzativa des del punt de vista administratiu és més calamitosa que no pas quan surts al carrer i veus el que hi ha.

Fa molt temps que els diferents governs posen sobre la taula aquesta problemàtica. S'ha arribat al límit?



S'ha arribat a un límit perquè els vuit anys d'inestabilitat que ha viscut Badalona han acabat per emportar-se per davant tots els projectes i les il·lusions que podien tenir els professionals que treballen a l'Ajuntament. Si afegim que, a l'hora de pagar retribucions als professionals, estan per sota de ciutats com l'Hospitalet o Terrassa, no hi ha un projecte polític perquè hi ha inestabilitat, es jubilen i no es convoquen noves places... Tot això ens porta a l'actual situació.

És una falta de personal o de tècnics poc qualificats?



Hi ha personal molt qualificat i amb ganes de treballar però és cert que a alguns aquesta situació ja els anava bé. Per tant, ara és responsabilitat nostra que tothom se senti partícip del projecte. No demano lleialtats polítiques ni personals. Simplement, els ciutadans no es mereixen viure la situació amb què es troba Badalona ara mateix, sobretot la falta d'eficiència en la majoria de serveis. És per respecte als veïns i per responsabilitat. Estic convençut que estaran a l'alçada.

En aquestes primeres setmanes a l'alcaldia ha intentat implantar alguna mesura que la maquinària municipal li ha impedit?



Regidors del meu equip s'han trobat que han demanat un esforç als treballadors i alguns responien que anaven a agafar la baixa. Aquesta setmana ens ha passat fins a tres vegades. No és fàcil de resoldre però ho farem en aquesta legislatura. Aquests quatre anys s'haurà de treballar molt i bé. Soc conscient que Badalona ara és un vaixell amb dues mil vies d'aigua obertes i abans de començar a navegar cap al rumb que volem, hem de tapar aquestes vies, ara estem tapant forats que ens impedeixen avançar. Al final, Badalona viurà transformació molt important.

El contracte de neteja fa anys que va caducar i està prorrogat. Què li diu als veïns que veuen la brossa que s'acumula als carrers?



Als veïns els dic que tenen tota la raó perquè jo visc aquesta situació diàriament i abans no es materialitzi la nova contractació amb totes les tramitacions podem trigar un any. Farem un pla de xoc per revertir el contracte actual. És insòlit que al barri de Casagemes, on visc jo, aquesta setmana una paperera hagi estat quatre dies sense buidar-se en ple estiu. Aquí falla alguna cosa, hem de fer un nou contracte però l'empresa també s'ha de posar les piles.

En l'àmbit de la seguretat ha començat a desmantellar els mercats il·legals setmanals i ha posat més controls a les discoteques. Què serà el següent que implantarà?



Aconseguir el màxim nombre d'agents al carrer. Hem de donar la volta a la situació i que la gent comenci a tenir confiança en la policia local. No vull buscar cops d'efecte, sinó marcar les nostres prioritats. La policia ha de garantir que els veïns visquin amb normalitat el seu dia a dia: tenir la música alta fins les quatre de la matinada és de veí incívic o anar a la platja i estar com si estiguessis en un parc temàtic. Això no pot ser.

Una de les seves grans apostes és la creació d'una regidoria antiocupació. En quin punt es troba i com funcionarà?



És una regidoria de nova creació, ara estem tramitant tot el procediment econòmic per dotar-la de material i de recursos humans perquè abans de finals d'any sigui una realitat. Però no tenir-la encara en funcionament no treu que quan es produeixen ocupacions il·legals hem actuat i hem evitat que s'ocupin locals o pisos. L'ocupació il·legal d'habitatges no afecta només un barri en concret.

També sap que hi ha famílies vulnerables que viuen en pisos ocupats a Badalona. S'adrecen als serveis socials de l'Ajuntament però els envien a entitats voluntàries de la ciutat perquè no els poden atendre.



Jo tinc clar que hi ha una part minoritària de persones que es veu amb l'obligació d'ocupar perquè són vulnerables i estan en una situació límit, no perquè sigui el seu modus vivendi. I a aquestes famílies se les ha d'acompanyar. Dins d'aquesta reorganització que es durà a terme, també hi haurà replantejaments als serveis socials. Aquestes persones han de tenir una atenció prioritària respecte altres situacions que no ho són tant.

Badalona ha estat en el punt de mira arran de les recents violacions grupals que s'han produït en un centre comercial. Com vol lluitar contra aquesta xacra?



Em vaig reunir amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i jo espero que sigui valent i passem de les paraules als fets. Estem parlant de persones que viuen en un barri, el de Sant Roc, on l'absentisme està per sobre del 40%. No hi ha un efecte directe però sí que se'n pateixen les conseqüències. Aquí està el problema, és l'exemple que alguna cosa falla, no es només la seguretat, també falla l'ensenyament, els serveis socials i la justícia. S'ha de treballar de manera transversal, jo no dic que el que s'ha fet fins ara no hagi servit, tot estava carregat de bones intencions però els resultats no són els esperats. Hem de replantejar què fem a la zona sud de Badalona d'on sorgeix una part important d'aquesta problemàtica.

Com valora els resultats del 23-J?



El PP ha guanyat les eleccions, ha fet una pujada molt important. El que no pot ser és que ara Espanya s'endinsi en la inestabilitat o el bloqueig. S'ha de respectar la llista més votada i el PP ha de fer govern.

Com és la seva relació amb Núñez Feijoo? Què n'espera?



He treballat perquè Feijoo sigui president i a mi em dona una interlocució directa, em dona atenció expressa per a la ciutat de Badalona i si s'acaba consolidant que es converteix en president, qüestions com la finalització del passeig marítim a la zona de La Mora i la descontaminació de solars pendent de fa anys, seran una realitat. Amb això em conformaria.

Tots els governs de Badalona han reclamat a la Generalitat que té deutes històrics amb la ciutat. Què n'espera?



Badalona ha estat castigada pel que fa a inversions de la Generalitat respecte altres ciutats. Això és una realitat, sobretot comparat amb els municipis del Baix Llobregat. Aquests quatre anys ens serviran per transformar la ciutat i crec que algunes inversions que estàvem esperant poden fer-se realitat. L'ampliació de l'L1 del metro, el desenvolupament de les tres xemeneies que és molt important per al model de ciutat que volem i amb la comunicació de la ciutat amb Barcelona. Crec que hem de tenir l'habilitat de convertir Badalona en una extensió de Barcelona si ho veiem des de l'òptica general perquè això tindrà més avantatges que inconvenients. La resta d'administracions no ens deixaran tirats.

Ha viatjat fins a Brussel·les per demanar fons per fer dipòsits pluvials per evitar que la brutícia acabi al mar. Els aconseguirà?



Estem convençuts que podrem finançar aquests projectes amb fons europeus. A partir del setembre crec que es materialitzarà. M'agradaria aconseguir entre 30 i 35 milions d'euros perquè a l'estiu tinguem una platja respectuosa amb el medi ambient i ens puguem banyar amb tranquil·litat.

Està pendent de judici pel cas d'unes antenes de telefonia mòbil que es van instal·lar en un solar municipal durant el seu primer mandat. Tem una possible inhabilitació?



No, estic convençut que quan arribi el judici aportarem tota la documentació i l'evidència demostrarà que aquest cas l'única voluntat que tenia era evitar el que va passar a Badalona el 28-M [a les eleccions municipals]. Aquells que ho han intentat, no s'han sortit amb la seva.

Com és la seva relació amb l'oposició?



Correcta. He estat molts anys a l'oposició. Encara que tinguis majoria absoluta, has d'escoltar l'oposició i acceptar les propostes positives per a la ciutat. Ser alcalde amb majoria absoluta no m'ha canviat respecte l'alcalde que vaig ser l'any 2011 o l'any i mig al 2021. La ciutat és una cosa de tots, amb els que tinguin ganes d'aportar, m'hi entendré segur. Però no permetré que per debats polítics o estèrils, les coses s'eternitzin. Qui vulgui participar, tindrà les portes obertes.

Quina Badalona veurem l'any 2027?



Sense cap mena de dubte, el 2027 aquesta ciutat viurà una transformació molt important. Soc conscient de les dificultats perquè aquesta ciutat està en una situació de caos des del punt de vista organitzatiu i dels serveis. Però que d'aquí a quatre anys tindrem millor seguretat, millor neteja, noves instal·lacions esportives i educatives i nous dipòsits pluvials, sense cap tipus de dubte.