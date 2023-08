SOS Costa Brava denuncia la impunitat del fondeig salvatge al litoral de l'Empordà

SOS Costa Brava denuncia que el fondeig salvatge al litoral de l'Empordà queda "impune" malgrat repetir-se "any rere any". L'entitat critica que cada estiu la nàutica esportiva i les embarcacions d'esbarjo envaeixen la zona reservada als banyistes i sobrepassen la franja que marca la Llei de costes.

L'entitat critica que la vigilància perquè es compleixi la normativa és "gairebé inexistent". A més d'envair la zona reservada als banyistes, la nàutica esportiva i les embarcacions d'esbarjo també generen situacions de risc i conflictes amb els qui són dins l'aigua, apunten des de la federació.

L'últim exemple s'ha viscut fa pocs dies a la cala del Cau de Palafrugell (Baix Empordà). En un vídeo difós a xarxes per l'organització, es pot veure com una moto d'aigua passa a tota velocitat per la zona reservada als banyistes, a tocar de gent que es banya o dels submarinistes. A més, a les imatges també s'aprecia com un grup de joves ha fondejat les seves barques en una zona on està prohibit fer-ho.

"Aquestes accions incíviques, que es repeteixen cada temporada, acaben quedant impunes", critiquen els ecologistes. Tot i ser-ne conscient, l'Administració "segueix sense posar prou recursos per controlar que es compleix la normativa" amb les embarcacions de motor, apunten.

Les cales i les platges abalisades estan reservades als banyistes i el fondeig o la navegació esportiva i d'esbarjo dins la zona de bany "està absolutament prohibit", com recorda la federació. S'exceptuen aquelles que tinguin un canal degudament marcat amb boies per a l'entrada i la varada d'embarcacions.

La Llei de costes també marca quina és la zona reservada als banyistes a tots els altres trams de costa que no estan abalisats, una franja de 200 metres a les cales i de 50 a la resta del litoral. Dins aquestes zones no s'hi pot navegar a una velocitat de més de 3 nusos, precisament per evitar riscos amb els banyistes o submarinistes.

Més controls i menys velocitat

SOS Costa Brava reclama a l'Administració posar recursos per fer complir la normativa i sosté que és "urgent consolidar i protegir les zones de bany, tant si les platges estan abalisades com si no ho estan". A més, l'entitat també creu que cal "controlar o, fins i tot, restringir encara més" la velocitat de navegació a tot el litoral, especialment amb les motos aquàtiques. Els ecologistes critiquen alhora que la nàutica esportiva i d'esbarjo també suposa "un gran impacte ambiental en un entorn que ja és molt fràgil".