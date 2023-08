SOS Costa Brava ha frenat la construcció de 15.000 habitatges en els seus cinc anys

SOS Costa Brava ha evitat la construcció de 15.000 habitatges nous durant els seus cinc anys de trajectòria. La federació ecologista celebra aquest divendres el seu aniversari, després d'engegar la lluita el 4 d'agost de 2018. Defensa que la seva activitat "ha canviat el rumb urbanístic del litoral gironí". L'aniversari el celebra a Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

El projecte no s'atura i les 25 entitats que conformen la federació tenen diverses actuacions en marxa per frenar més projectes urbanístics. D'una banda, es treballa per salvar els Jardins de Rubió i Tudurí a Calella a Palafrugell (Baix Empordà), havent presentat una petició de modificació puntual del POUM. Sol·licita que els terrenys es defineixin com a zona verda per evitar el desenvolupament del Polígon d'Actuació i la construcció de dos edificis afectant els Jardins.

D'altra banda, SOS Costa Brava s'ha presentat com acusació particular contra l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) per les "irregularitats" que consideren s'han comès al puig Montcal. En aquest indret especial el consistori ha permès desenvolupar un nou projecte urbanístic per a 33 habitatges que afecta parcialment l'Espai d'Interès Natural (EIN).

Encara a Begur, la federació té dos processos més oberts. Un al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per continuar defensant Aiguafreda, on ja es va aconseguir evitar la construcció de 260 habitatges i 3 hotels gràcies a la desclassificació de 70 hectàrees de bosc del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. I l'altre contra el projecte d'urbanització de Sa Riera Living, on ja s'ha procedit a construir 52 habitatges després de la desestimació de la petició de nul·litat del projecte.

15.000 habitatges

Va ser l'any 2020 quan, gràcies a la pressió de les entitats, la comissió territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar provisionalment el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles de la Costa Brava, reduint els sectors que quedaran verges al litoral, en el que continuava impedint la construcció de gairebé 15.000 habitatges. El document desclassificava 907 hectàrees, les quals deixaven de ser urbanitzables i tornaven a la xarxa d'espais oberts, impedint directament la construcció d'11.000 habitatges.

Cinc anys defensant la Costa Brava

SOS Costa Brava va néixer el 4 d'agost del 2018 a Pals (Baix Empordà) com a plataforma, mitjançant la signatura d'un manifest de tretze punts per part d'una vintena d'associacions i col·lectius en defensa del territori. El 2021, es va convertir en una federació amb entitat jurídica pròpia.

L'objectiu ha estat des dels inicis aturar una nova onada d'urbanitzacions, equipaments turístics, carreteres de gran capacitat i instal·lacions portuàries a la Costa Brava. Moltes de les 25 entitats que en formen part actualment fa dècades que treballen per preservació del paisatge i el medi natural del nostre litoral.