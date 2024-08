Suport clar al preacord per investir Illa entre els principals dirigents d'ERC

Des de les 9h fins a les 20h d'aquest divendres els 8.700 militants d'ERC decidiran si aproven el preacord amb el PSC per votar a favor de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat o el refusen. La consulta arriba en un moment de forta crisi interna a la formació, que ha encadenat un pèssim darrer cicle electoral.

Les assemblees territorials que s'estan fent aquesta setmana per explicar el pacte assolit -amb el finançament com a element més destacat- mostren com el resultat de la votació és incert, sobretot pels dubtes que es compleixi allò acordat.

Ara bé, en alguns sectors el suport al "sí" és aclaparador i massiu, si més no de manera pública. Entre els principals dirigents d'Esquerra i bona part dels seus càrrecs institucionals més destacats costa trobar persones que hagin exposat que votaran "no" a la consulta.

La dirigent més destacada que defensa l'acord amb el PSC és la secretària general de la formació, Marta Rovira, que ha estat precisament la que ha liderat les negociacions amb els socialistes. En un article a Nació Digital, manifesta que "no podem deixar que ens condicioni el dubte de la implementació dels acords" i ha qualificat el pacte de "salt endavant importantíssim" en els objectius del partit. Per tot plegat, ha fet una crida a "estar a l'altura per determinar el curs del país" en la "cruïlla històrica" en la qual es troben.

Aquest mateix dijous, qui s'ha posicionat en el mateix sentit és el president del Govern en funcions, Pere Aragonès, que en un missatge a X ha assegurat que votarà "rotundament i clara" a favor del pacte amb el PSC. També ha defensat que l'acord "pot representar el progrés en l'autogovern més gran fins al moment".

Com a militant d'ERC, votaré SÍ a la proposta d'acord perquè suposa un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal, garanteix el compromís amb la llengua catalana, aprofundeix en la resolució del conflicte polític i manté polítiques republicanes transformadores. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 1, 2024

Més ambigu ha estat Oriol Junqueras, president d'ERC fins el 10 de juny, que ha mostrat "respecte" pel contingut del text, però alhora ha dit que "entén els dubtes" de les bases sobre el compliment de l'acord. Amb tot, dirigents molt propers a Junqueras sí que s'han posicionat a favor del "sí" de manera explícita. Ho han fet, per exemple, el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián; el vicesecretari de coordinació interna, Oriol López; o el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

També ho han fet l'exconseller de Territori i antic alcalde de Sabadell, Juli Fernández -proper a Junqueras i membre de l'equip negociador amb el PSC- o el diputat al Parlament Jordi Albert, que comparteix comarca -el Baix Llobregat- amb el fins fa poc líder del partit.

Avui he explicat a @LasMananas_rne el preacord que la militància d’@Esquerra_ERC votarà divendres

La meva posició n’és favorable xq en el context polític i social actual aprofundim en sobirania fiscal, enfortiment nacional resolució del conflicte polític i polítiques republicanes https://t.co/LrblULrc5M — Juli Fernàndez Olivares 🎗 (@julifernandez) July 30, 2024

"Sí" de consellers i alcaldes

Pel que fa als dirigents propers a Rovira, n'hi ha un grapat que han defensat l'acord compartint el seu article a Nació Digital a les xarxes, com ara la secretària general adjunta i diputada al Parlament, Marta Vilalta, o la també diputada Najat Driouech. Els consellers en funcions Tània Verge (Igualtat i Feminismes) o Carles Campuzano (Drets Socials) també han compartit argumentari a favor del "sí" a la investidura d'Illa, mentre que la titular d'Economia, Natàlia Mas Guix, directament l'ha defensat assegurant que el nou finançament podria aportar uns 60.000 milions anuals en ingressos a la Generalitat.

El diputat al Congrés Jordi Salvador és un altre dels que es decanta pel sí "per infinitat de raons" i, de fet, costa trobar alts càrrecs que hagin expressat que s'hi oposen. Un dels casos és el de Pau Ricomà, alcalde de Tarragona durant el passat mandat (2019-2023). Alhora, diversos dels alcaldes actuals de la formació, com és el cas de Marc Aloy (Manresa), Aurora Carbonell (Sitges) o Adam Tomàs (Amposta) i 22 més sí que es decanten pel "sí" a la consulta, segons han exposat en un altre article a Nació Digital.

1/7

Vaig dir que no diria el meu vot abans de divendres perquè entenc que és un debat intern que els militants d @Esquerra_ERC no hem d’elevar a públic.

La veritat és que m’he quedat sol i que legítimament ningú ha tingut cap mania en esbombar-lo. pic.twitter.com/nxbFq7cm8k — Pau Ricomà 💛 (@pauricoma) August 1, 2024

Entre els grups organitzats, el minoritari Col·lectiu Primer d'Octubre ha fet una crida a votar "no" amb arguments com l'Estat espanyol "no compleix mai" els seus compromisos o que si Illa és investit presidirà "sí o sí durant quatre anys la Generalitat", sense que ERC tingui capacitat per destituir-lo. El veredicte final es coneixerà aquest divendres al vespre i la paraula la tindran els militants republicans.