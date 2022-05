El Suprem canvia de criteri i admet ara a tràmit els recursos contra els indults dels presos independentistes

El Tribunal Suprem ha canviat el seu criteri i ha decidit revisar la concessió dels indults als polítics independentistes catalans empresonats. Encara que en cercles dels partits independentistes catalans era una notícia que no es descartava, en conèixer-se ha causat en els darrers minuts impacte entre els afectats, els nou presos i preses del Procés que van ser indultats pel Govern espanyol, en els seus respectius partits, ERC i Junts, a més a més del conjunt de l'independentisme.

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa ha acceptat aquest dimarts els recursos que PP, Vox, Cs i altres recurrents van presentar contra la denegació inicial de revisar els indults. La decisió, comunicada en una escueta nota de premsa, s'ha pres per tres vots a dos, amb dos vots particulars en contra, després que fa uns dies canviés la composició i la majoria a la secció.

El canvi de criteri del tribunal situa ara una altra vegada els indultats en la inquietud d'una possible revocació que suposaria tornar a empresonar-la per acabar de complir la condemna. Encara que els juristes consideren que no és probable que els indults siguin revocats, el sol fet d'obrir la porta ara a la revisió després d'haver-la tancat genera un fort neguit entre els nou afectats: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Els indults es van atorgar justament fa un any.

La interlocutòria no admet a tràmit el recurs interposat per l'entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem, rebutjat per unanimitat.



El tribunal ha ordenat la continuació dels procediments i posposa al tràmit de sentència el pronunciament sobre la manca de legitimació dels recurrents plantejada per l'Advocacia de l'Estat a tots els recursos. El contingut íntegre de les actuacions es coneixerà els propers dies.