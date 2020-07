El Suprem rebutja la recusació de Marchena i nou magistrats més presentada per Torra

El Tribunal Suprem ha rebutjat la recusació de Manuel Marchena i nou magistrats més de la sala penal de l'organisme, reclamada la setmana passada pel president de la Generalitat, Quim Torra. La defensa de Torra va presentar la petició amb l'argument que els membres d'aquesta sala del Suprem no poden ser "imparcial" a l'hora de decidir sobre el seu recurs contra la condemna a inhabilitació que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels seus vincles amb la Junta Electoral Central (JEC).



En la seva interlocutòria, el Suprem justifica que no ha admès a tràmit la petició de la defensa de Torra perquè la recusació recusació és "extemporània" i es fonamenta en "causes que s'invoquen de manera arbitrària, que no guarden relació amb l'objecte del plet o causa, que no és altre que un incident d'abstenció, i la seva concurrència és descartable 'ab initio' si tenim en compte que no comprometen la imparcialitat dels magistrats que s'han de limitar a decidir si estimen justificada una abstenció". Afegeix que la recusació es planteja contra tota la sala penal en el si d'un incident, per la qual cosa, d'acord amb diferents resolucions del Tribunal Constitucional, "no té substantivitat jurídica i no és creditora d'una decisió sobre el fons".



En canvi, el Suprem sí que ha acceptat l'abstenció sol·licitada pel magistrat Miguel Colmenero com a ponent del recurs de cassació per Torra. El magistrat va demanar apartar-se del cas en haver estat membre de la Junta Electoral Central.



El proper 17 de setembre el Suprem ha de celebrar la vista sobre el recurs de Torra contra la seva condemna a inhabilitació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat desembre. Si el Suprem confirma la sentència, Torra perdrà el càrrec com a president del Govern. El TSJC el va sentenciar a un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic en condemnar-lo per desobediència pel cas dels llaços grocs.