Torra demana la recusació de Marchena i nou jutges més del Tribunal Suprem

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat al Tribunal Suprem aquest dilluns la recusació del jutge Manuel Marchena, president de la sala segona, i nou magistrats més de l'alt tribunal, per la seva vinculació a la Junta Electoral Central (JEC). Segons el cap del Govern, això fa que no siguin "imparcials" a l'hora de resoldre el recurs sobre la seva inhabilitació. Els altres magistrats són Andrés Martínez, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Pablo Llarena, Vicente Magro, Carmen Lamela i Eduardo Porres.



A més a més, Torra també demana que s'abstingui Miguel Colmenero, el ponent del recurs de cassació sobre la inhabilitació de Torra. Sobre el cas de Colmenero en concret, que per iniciativa pròpia ha demanat abstenir-se de la causa perquè justament ha estat nomenat membre de la JEC, la defensa de Torra subratlla que, efectivament, la Junta Electoral Central, té diferents causes obertes contra el president de la Generalitat, fet que compromet la imparcialitat del magistrat. A més, entre els reacusats també hi ha la magistrada Carmen Lamela, la jutgessa de l'Audiència Nacional que va enviar a presó a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

A banda, l'escrit d’al·legacions presentat afegeix que Colmenero ha participat en moltes de les decisions a l'entorn de "l'empresonament arbitrari" dels líders independentistes. Aquest fet, afirma la defensa del president, també fa incompatible la participació del magistrat en el recurs de cassació sobre la inhabilitació de Torra.



El proper 17 de setembre el Suprem ha de celebrar la vista sobre el recurs de Torra contra la seva condemna a inhabilitació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat desembre. Si el Suprem confirma la sentència, Torra perdrà el càrrec com a president del Govern. El TSJC el va sentenciar a un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic en condemnar-lo per desobediència pel cas dels llaços grocs.