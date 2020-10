Surten en llibertat amb càrrecs els detinguts en l''operació Volhov' després de negar-se a declarar

Els nous detinguts en l'operació Volhov contra l'independentisme català que han passat a disposició judicial aquest divendres han sortit en llibertat amb càrrecs, després de negar-se a declarar. Tots s'han passat 48 hores en dependències policials després de ser detinguts dimecres en una operació policial sota l'acusació genèrica d'impulsar el Procés. Es tracta de l'exconseller i exdirigent d'ERC Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler, l'antic alt càrrec de CDC David Madí, l'excònsol honorari de Letònia a Barcelona i president de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, els directius d'Events Roc Aguilera i Toni Fusté, l'exregidora d'ERC Marta Molina, el regidor de Cabrera Jordi Mir i Jordi Serra, interventor de la conselleria d'Esports de la Generalitat. L'operació va ser ordenada pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona.

La Fiscalia no ha demanat mesures cautelars contra ells. L'operació s'emmarca en la investigació oberta al jutjat dirigit pel magistrat Joaquín Aguirre, sobre les subvencions de la Diputació de Barcelona a les fundacions Catmón i Igman. El magistrat, però, no ha trobat indicis sobre el cas de la Diputació, però sí que n'ha trobat d'altres per obrir una investigació per malversació de fons públics, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els atestats de la Guàrdia Civil aglomeren un conjunt molt divers de fets, des de les presumptes relacions d'alguns d'aquests empresaris amb les accions de Tsunami Democràtic i els fets de la plaça d'Urquinaona durant les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O, a més de les mobilitzacions a la Jonquera i al Clàssic que es va disputar el novembre de 2019 al Camp Nou. Fins i tot, arriben a vincular el Kremlin amb el Govern de Puigdemont i afirmen que Rússia enviaria 10.000 soldats quan s'executés la independència de Catalunya. La investigació també se centra en una presumpta trama de desviació de fons per subvencionar la Casa de la República a Waterloo, on resideix Carles Puigdemont.

A banda, la Guàrdia Civil recull les perquisicions sobre la construcció d'una escola de la Fundació Pedagògica El Brot, a Cabrera de Mar, per a la qual es va modificar el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de manera presumptament irregular, i l'adjudicació d'un contracte de manera presumptament irregular de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).