Surten a la llum les restes d'una casa de l'època romana de grans dimensions a Isona 

Un equip d'arqueòlegs ha descobert una casa de grans dimensions de l'època de l'Alt imperi romà a l'Hort del Cavaller d'Isona, al Pallars Jussà. L'excavació es concentra en una superfície d'uns 600 metres quadrats i s'han retirat les parts enderrocades de l'habitatge per poder arribar a nivells inferiors i delimitar les diferents estances i els seus usos. Els treballs se centren al pati central des d'on s'articulen les habitacions.

L'arqueòleg Xavi Bermúdez ha dit que amb el poc excavat ja s'aprecia que "és una casa gran" per la seva extensió i amb "poder adquisitiu" pels materials localitzats. Entre els materials, han sortit a la llum marbres, parets pintades i vidres de finestres, la qual cosa vol dir que l'habitatge estava ben aïllat.

Arribar al nivell dels paviments permetrà als arqueòlegs conèixer els usos de les estances: magatzem, cuina o menjador. Els materials que es trobaran a l'interior de cada espai donaran informació important del seu ús i la societat que l'habitava. Els murs, d'uns 80 centímetres, tenen prou capacitat per sustentar un segon pis, que caldrà confirmar amb la recerca si hi era o no.

L'arqueòloga Cristina Belmonte ha explicat que una característica que la fa que Isona sigui diferent de les ciutats romanes de Guissona o Lleida és que la muralla ha permès veure que va créixer més del que s'esperava. En un determinat moment la zona dins del mur queda petita i la ciutat creix per fora. Aquesta muralla es pot convertir en la més gran de Ponent, tant en extensió com en altura, podent arribar a superar els dos metres.

A Aeso arribaven materials fets amb ceràmica d'Itàlia, el sud de França o el nord d'Àfrica i sortien matèries primeres com el cereal, la sal o el ferro. Algunes d'aquestes restes de ceràmica han vist la llum en aquesta campanya d'excavació.

A l'Hort del Cavaller no s'hi van construir edificacions a sobre i solament es va tapar la vila romana per fer-hi horts. Aquest fet ha permès conservar la trama urbana completa i poder entendre i, posteriorment, veure com era una ciutat romana, amb la seva muralla, la porta d'entrada, el carrer principal i les cases a banda i banda d'aquest.

Aquesta actuació forma part del projecte quadriennal de recerca sobre la ciutat romana d'Aeso 2022-2025. L'excavació compta amb el suport de l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI).