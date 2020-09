El tancament de Bosch es pot sumar al de Saint Gobain i fa trontollar la indústria del Penedès

El Penedès viu moments crítics des del punt de vista del seu futur industrial amb greus conseqüències pel que fa a l'ocupació. Si fins ara era el Baix Penedès que havia rebut l'impacte brutal de l'anunci de la històrica planta que l'empresa Saint Gobain té a l'Arboç, ara és la firma Bosch la que ha anunciat que vol tancar la planta de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), en una decisió que posa en risc la feina de 300 persones. Tot i pertànyer a diferents comarques la proximitat de les dues localitats deixaria molt tocada tota aquesta part del Penedès.

La direcció de Bosch ho ha anunciat aquest dilluns als treballadors. Té la intenció de tancar. L'empresa, que en aquesta planta es dedica a la producció de components per a l'automoció, havia arribat a donar feina a unes 1.200 persones de la zona. L'anunci dels plans de tancament de Bosch a Castellet i la Gornal coincideixen amb la mobilització dels treballadors de la divisió Glass de la planta de Saint Gobain a l'Arboç, on també estan en risc mig miler de llocs de feina. El comitè d'empresa de Bosch a Castellet i la Gornal es reunirà aquest dimarts d'urgència per analitzar les mesures a prendre a partir d'ara, rebutja frontalment la decisió i exigeix alternatives. La fàbrica de Bosch ha patit en els últims anys una reducció dràstica de plantilla a través d'ERO, baixes incentivades i reduccions salarials, segons recorden des dels sindicats, que consideren això una "clara mostra de la total manca d'implicació i manca d'inversió per part de la multinacional".

Mobilitzacions contra el tancament de Sant Gobain

Per la seva banda, si a Bosch tot just acaben de rebre la notícia, la lluita dels treballadors de Saint-Gobain de l'Arboç, al Baix Penedès, continua. La totalitat de la plantilla està secundant una vaga indefinida. "El dia 25 ens van comunicar que ens volien tancar el forn, d'una forma prematura, perquè nosaltres creiem que encara li queda vida. Estem aquí per lluitar i defensar que no es tanqui, que ha de continuar", assegura el president del comitè d'empresa, José Alberto Garcia.

Saint-Gobain es va establir a l'Arboç als anys 70 i des d'aleshores ha treballat amb un forn per fabricar el vidre, que quan ha acabat la seva vida útil s'ha substituït per un altre. Ara, en un o dos anys, l'actual estarà esgotat i caldria fer una inversió de 25 o 30 milions per comprar un altre forn, inversió que l'empresa no està disposada a fer. Saint Gobain és una empresa fonamental en una de les comarques amb la taxa d'atur més elevada de catalunya com és el Baix Penedès. En alguns casos hi ha famílies amb diverses generacions que han estat empleats de la planta vidriera.

Els treballadors de Saint-Gobain han fet diverses mobilitzacions amb el suport dels alcaldes i diputats de la comarca. José Alberto Garcia creu que la vaga i les manifestacions són importants perquè "ens enfrontem a l'empresa amb molta més força i amb un missatge clar: que els treballadors estan disposats a lluitar".

Garcia defensa que la divisió Glass dedicada a la fabricació de vidres plans per a cotxes és viable i ha denunciat la postura de la direcció de la multinacional. "Segons el departament tècnic de l'empresa a aquest forn encara li queda un any i mig de vida, això vol dir que fins a final d'any del 2021 i fins i tot del 2022 es podria allargar; ens volen tancar abans d'hora. Demanem que continuï durant la via útil i la reconstrucció del forn", ha reclamat.

Garcia també ha denunciat que el cessament de l'activitat de la divisió Glass no només suposaria l'acomiadament de 122 treballadors directes, sinó dels treballadors i empreses subcontractades. Mig miler de llocs de treballa afectats aproximadament. A més, ha apuntat que el tancament parcial acabaria posant en dubte la continuïtat de l'altra planta de l'empresa a l'Arboç, la divisió Sekurit, on treballen 260 persones. "Parlem de mil treballadors amb les seves respectives famílies", ha indicat Garcia.

La vaga està prevista que s'allargui fins que es resolgui el conflicte laboral o almenys durant els 30 dies previstos en el període de negociació. Garcia ha explicat que s'han complert amb els serveis mínims establerts, fixats en set i dos treballadors en les divisions de Glass i Sekurit, respectivament. Habitualment, treballen onze i 33 persones en cada torn els diumenges.