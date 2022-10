La Taula del Tercer Sector reclama l'aprovació dels pressupostos per frenar la pobresa

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya exigeix al Govern i els partits polítics que "actuïn amb responsabilitat" per aprovar uns pressupostos "absolutament indispensables per donar resposta a la pobresa sobrevinguda, crònica i enquistada". Així ho reclamat la presidenta de la Taula, Francina Alsina a l'inici de taula rodona "Diagnòstic de l'actual crisi des de les entitats socials", organitzada per la mateixa entitat en el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa.

Alsina ha denunciat que gairebé dos milions de persones viuen de manera precària i 690 mil estan en una situació de pobresa severa a Catalunya. En aquest sentit, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha iniciat una ronda de contactes amb el Govern i els grups parlamentaris per transmetre'ls "la importància de comptar amb uns nous comptes". "No és moment per al tacticisme partidista, és moment de prioritzar les persones", ha assegurat la presidenta de l'entitat.

La taula rodona organitzada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha comptat amb la participació d'altres entitats socials destacades: FEDAIA, Caritas Catalunya, la Creu Roja i Entitats Catalanes d'Acció Social. Totes han reclamat l'aprovació dels nous comptes per atacar la pobresa.

Per la seva banda, Elisenda Xifre, presidenta de FEDAIA ha fet un diagnosi de la situació atual de la pobresa infantil: "Ha de ser una prioritat política", ha exclamat. Francesc Roig, de Caritas Catalunya ha lamentat que "cada vegada som un país més empobrit" i ha reclamat polítiques d'ingressos mínims i avançar cap a una renda bàsica universal per acabar amb la desigualtat i l'exclusió.

"El nostre problema continua sent l'increment de desigualtats. De no resoldre's, la inestabilitat social està garantida. La millor solució? Una utopia realitzable, la Renda Bàsica Universal, plantegem-nos-ho", ha afirmat Roig.

La responsable de l'àmbit d’ocupació de Creu Roja Catalunya, Antonia Giménez, ha assegurat que "hem de posar èmfasi en oferir suport específic, adaptat i integral, treballar en xarxa, innovar i buscar fórmules flexibles per treballar amb les persones que volen millorar les seves condicions de treball".

Finalment, la representant del grup de treball d'habitatge d'Entitats Catalanes d'Acció Social, Mar Vidal, ha fet un diagnosi de l'exclusió residencial: "El 97% de les persones ateses té problemes d’habitatge. Cal augmentar el parc públic d’habitatge i limitar i regular el mercat".

Reclama que es pensi "en clau de país"

L'aprovació dels pressupostos és un dels primers passos per tenir els recursos necessaris per poder continuar o impulsar diverses accions socials, especialment en el moment actual. Des de la Taula rebutgen l'escenari en què aquests comptes no tirin endavant. Alsina ja va reclamar en declaracions a l'ACN que es pensi "en clau de país" i, especialment, en tota aquella gent que en la situació de crisi actual està patint.

Alsina ha lamentat que encara no s'ha superat l'anterior crisi i que hi ha moltes famílies que no tenen una base d'estalvis prou sòlida per fer front a l'actual crisi. "Si no es posa fil a l'agulla i no s'ho creuen de veritat, aquest hivern podrà ser molt dur per a molta gent", ha declarat.