Aragonès estrena Govern i negociarà els pressupostos amb Junts, Comuns i CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estrenat aquest dimarts nou Govern després que la setmana passada Junts decidís sortir-ne. Amb els set nou consellers ja nomenats al càrrec, i després de la primera reunió del Consell Executiu, Aragonès ha tret pit d'un equip renovat amb "rapidesa", fet que ha dit que assegura la "continuïtat" de la tasca de Govern. El repte més immediat que afronta és l'aprovació d'uns pressupostos que estaven molt avançats pel ja exconseller d'Economia, Jaume Giró. "No entendríem que Junts s'autodescartés de l'aprovació d'uns pressupostos elaborats per Junts", ha afirmat. Aragonès ha explicat que la seva prioritat és negociar-los amb els exsocis, així com els comuns i la CUP. Tanca la porta així a parlar-ne amb el PSC, que manté la mà estesa.

El canvi de carteres endarrerirà el calendari d'aprovació dels pressupostos

En una compareixença als mitjans posterior a aquesta primera reunió del nou Govern, Aragonès ha afirmat que tots els consellers defensen la fi de la repressió i la celebració d'un referèndum acordat, una proposta compartida pel 80% de la ciutadania a Catalunya. Sobre les diferents sensibilitats respecte l'independentisme -els nous noms inclouen antics dirigents del PSC, CDC i Podem-, Aragonès ha afirmat que "no és qüestió d'atorgar carnets" i ha insistit que tots comparteixen les dues demandes. "Som molt més que independentistes", ha resolt. Després que aquest matí hagin pres possessió, el traspàs de carteres tindrà lloc durant la tarda.



Aragonès ha reemplaçat els set consellers de Junts sortints, incloent el vicepresident cessat, amb la incorporació de Joaquim Nadal (Recerca i Universitats), Juli Fernández (Territori), Meritxell Serret (Acció Exterior i Govern Obert), Carles Campuzano ( Drets Socials), Natàlia Mas (Economia i Hisenda), Gemma Ubasart (Justícia, Drets i Memòria) i Manel Balcells (Salut).



Els pressupostos són ara el principal projecte que té entre mans el Govern, i Aragonès ha reconegut que el canvi de carteres afectarà el calendari. Serà impossible que els comptes -si aconsegueixen els suports necessaris- entrin en vigor l'1 de gener, com s'havia marcat, ja que s'haurien de presentar al Parlament la setmana que ve i els nous consellers els han de valorar primer. S'aprovaran, això sí, "el més aviat possible".

Sobre els suports que necessiten recollir, Aragonès ha remarcat que la setmana passada "el Govern ja estava en minoria" i també s'havia d'asseure a negociar. Tot i així, l'escenari era diferent, ja que comptava amb el suport dels 65 diputats d'ERC i Junts, a només tres de la majoria. En canvi ara, amb els 33 diputats d'ERC, els vuit vots dels comuns queden molt lluny de ser suficients per aprovar els comptes, com l'any passat. Una qüestió que, paral·lelament, va provocar l'enèsima picabaralla entre socis al si de Govern. Un escenari de crisis constants que, això sí, amb aquest nou Executiu s'allunya. Així ho ha reconegut Aragonès, que ha dit que en no ser de coalició el Govern tindrà "dinàmiques diferents".

Aragonès respon a Borràs: "El fet que deixis de formar part d'un Govern no vol dir que deixi de ser legítim"

Tornant als pressupostos, Aragonès ha reiterat que espera el suport del seu exsoci: "Junts ha abandonat el Govern però seria molt incomprensible que abandonés la ciutadania". El president s'ha mostrat convençut que part de l'organització -el 42% de la militància va votar a favor de la permanència a l'Executiu- està d'acord amb això.



Tot i que ha assegurat que "no és la primera opció", si la negociació no avança, Aragonès no ha tancat la porta a renunciar a aprovar-los i prorrogar els actuals. Hi ha prop de 3.000 milions més de sostre de despesa que d'aquesta manera a priori no es podrien mobilitzar, tot i que el president ha afirmat que hi ha altres maneres de fer que arribin a la ciutadania. En qualsevol cas, i preguntat per la geometria variable al Parlament, el president ha assegurat que aniran "proposta a proposta" i ha rebutjat fer prediccions d'escenaris.

Sense retrets ni dubtes sobre la legitimitat

Sobre el trencament amb els socis, Aragonès ha dit que respecta la decisió de Junts tot i que no la comparteix. Tanmateix, ha defensat que això no impedeixi "posar els interessos del país per davant" i ha rebutjat "entrar en una espiral de retrets". Sobre les declaracions d'alguns líders de Junts, com Laura Borràs, que han afirmat que el Govern ha perdut legitimitat, Aragonès ha tancat el debat: "El fet que deixis de formar part d'un Govern no vol dir que deixi de ser legítim. Totes les institucions de Catalunya tenen el 100% de legitimitat".

Manté l'aposta per l'acord de claredat i insta a qui no la comparteixi a fer una nova proposta

Aragonès ha manifestat que tot i el trencament de l'Executiu no renuncien a una "estratègia consensuada" de l'independentisme, una opció que sembla cada cop més llunyana, i ha afirmat que ERC està "oberta a compartir". L'aposta d'Aragonès passa per l'acord de claredat amb l'Estat per fixar les normes per un nou referèndum reconegut per totes les parts: "La proposta de claredat no només segueix vigent sinó que és més necessària que mai".

El president ha dit que si algú no hi està d'acord, que posi una nova proposta sobre la taula: "La ciutadania necessita camins de treball i propostes realitzables". El Govern espanyol però, per ara no sembla fer moviments en aquest sentit. Preguntat pels periodistes, Aragonès ha afirmat que en la taula de diàleg "hi ha hagut avenços" tot i que cal concretar-los més. "Sabem que estem lluny, però hem aconseguit asseure el Govern espanyol a una taula de negociació", ha reafirmat.