Els pressupostos del Govern superen el mur de les esmenes a la totalitat, però deixen un fort cost en tensions internes

L'acord entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i En Comú Podem ha salvat in extremis els pressupostos per al 2022, "un dels més expansius de la història" el propi Aragonès i el conseller d'Economia, Jaume Giró . El vot contrari de les forces del Govern, ERC i JxCat, i l'abstenció dels 8 diputats dels comuns, a les esmenes a la totalitat presentades pel PSC, CUP, Vox, Ciutadans i el PP han neutralitzat aquest dilluns la perillosa ofensiva parlamentària de l'oposició contra els pressupostos d'Aragonès-Giró. Però la lògica eufòria dels membres de l'Executiu no ha estat total. La negociació ha provocat alhora una nova crisi entre ERC i Junts que ha posat un cop més el Govern al límit de l'abisme. I el veto de la CUP als pressupostos –tot i ser el soci prioritari i formar part de la majoria de la investidura– posa en perill la cohesió de la majoria independentista al Parlament.

Aragonès ha posat en valor que els pressupostos continuïn el seu camí, però caldrà veure si ara el president pot controlar les fortes tensions internes i cicatrius que deixa aquest crucial tràmit pressupostari.

Conjurats per evitar la ruptura del bloc independentista

Tot i que algunes veus a Esquerra alerten de les dificultats que suposa governar en aquestes condicions i amb aliats "poc fiables" en termes d'estabilitat, la direcció nacional dels republicans va fer pinya aquest dissabte en una reunió d'urgència en la necessitat d'evitar, costi el que costi, la ruptura del bloc independentista de la investidura després del veto de la CUP als pressupostos i de la dura posició de Junts respecte a la negociació amb els Comuns. Amb la qual cosa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per una banda es proposa mantenir la unitat interna del Govern transmetent una imatge de cohesió les properes setmanes que permeti mantenir l'aliança amb els socis de Junts. I membres destacats d'Esquerra desplegaran contactes amb la Cup per mirar de revertir l'actual refredament de les relacions i fins i tot intentar que se sumin en alguna mesura al projecte de pressupostos a través de l'acord en algunes de les esmenes parcials.

Fonts de la direcció d'ERC apunten "la importància de mantenir en vigor la majoria independentista de la investidura" per exemple al front antirepressiu i per poder materialitzar l'embat per l'autodeterminació si la taula de negociació sobre el conflicte polític amb el Govern espanyol no dóna resultats. Un aspecte en què tindrà gran rellevància la propera posada en marxa l'Acord Nacional per l'Autodeterminació que té com a un dels principals impulsors l'exdiputat de la CUP, David Fernàndez. En resum, l'acord pressupostari entre ERC i En Comú Podem salva els pressupostos i amenaça de trencar la unitat independentista amb JxCat i la CUP, però Aragonès i Esquerra s'han conjurat per evitar-ho.

Una setmana d'infart amb els pressupostos a l'abisme

Les esquerdes en l'independentisme que ha provocat el debat pressupostari s'han incrementat els últims dies i hores, especialment després de la celebració de la consulta assembleària de la CUP que va comportar l'esmena a la totalitat dels anticapitalistes. I segons expliquen fonts d'En Comú Podem sense que des del Govern s'hagués aixecat el telèfon per negociar fins la setmana passada. Va ser després d'algunes precipitades contrapropostes del Govern als anticapitalistes i de les reticències que s'observen a la CUP que es van disparar les alarmes al Palau de la Generalitat i Aragonès va ordenar intentar encarrilar un possible acord amb els comuns. Era la segona opció i el dic de contenció a la via que Aragonès no volia ni plantejar-se, que els pressupostos quedessin a les mans del PSC. Una opció, la dels socialistes, que paradoxalment sectors de Junts han encoratjat de forma soterrada en una nova mostra d'allò que la CUP anomena "antiga sociovergència". Segurament no en termes del Procés independentista però sí en aspectes de model econòmic, social i d'infraestructures com va demostrar el principi d'acord establert entre la part del govern del PSOE i la part del Govern de Junts per a l'ampliació de l'aeroport a costa de zones protegides del Delta del Llobregat. Tot i que Giró ha negat la seva existència ja que el conseller d'Economia assegura que "va implosionar amb el Procés".

Uns contactes preliminars amb els comuns que s'oficialitzen després de l'oferta d'Aragonès d'interlocució a la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, a la sessió de control al Parlament de dimecres passat que dóna pas a les primeres reunions. Converses amb els comuns en què han participat membres del Govern de Junts tot i que des del partit es rebutja l'acord amb els comuns de ple. Consta -segons ha pogut saber Públic- com a mínim una conversa entre el conseller d'Economia, Jauem Giró, amb Albiach i una reunió dijous passat entre membres d'aquesta conselleria de Junts i membres del grup parlamentari dels d'Ada Colau.

Diumenge de caixa o faixa

Finalment i després del no definitiu de la CUP als pressupostos de dissabte es convoca diumenge d'urgència la reunió entre el Govern i els comuns per rematar la negociació. I és l'absència de Giró i de la resta de membres del Govern de Junts que desferma l'enuig i la preocupació d'Aragonès pel que considera "una greu deslleialtat" del seu soci al Consell Executiu. Tot i que en la convocatòria de la reunió, segons fonts del Govern, s'hi havia implicat el mateix departament d'Economia. Junts imposa la tàctica, prohibeix l'assistència de cap dels seus membres a la reunió dominical i deixa només Aragonès amb els comuns en un intent de responsabilitzar-lo de la ruptura del bloc independentista. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez fa una contundent roda de premsa i la portaveu Elsa Artadi remata aquest dilluns: "ERC ha trencat la majoria independentista i en tindrà conseqüències".

Albiach i la delegació dels comuns surten diumenge amb un acord pràcticament enllestit que Aragonès remata amb una trucada a la líder parlamentària dels morats aquest mateix matí de dilluns després d'aconseguir que els consellers i les conselleres de Junts assumeixin l'acord pressupostari en un Consell Executiu extraordinari celebrat pràcticament a l'alba.

Els pressupostos superen així per un sospir un pas que no és qualsevol tràmit. Si hagués prosperat alguna esmena a la totalitat els comptes haurien estat tornats al Govern. Això hauria comportat una crisi de proporcions insospitades que fonts del Govern admeten podria haver abocat fins i tot a eleccions anticipades. "Cal recordar que aquests no són uns pressupostos qualsevols sinó que són vitals per a la recuperació d'una Catalunya exhausta per la pandèmia i la crisi econòmica", apunten aquestes mateixes fonts.

Legislatura incerta

La sang no ha arribat al riu, però això no vol dir que el procés pressupostari no hagi deixat fortes tensions i no poques ferides pel camí. Junts considera trencada la majoria parlamentària independentista de la investidura. Però les tensions internes dins del partit també han existit especialment entre la direcció i els membres del Govern que han vist com els pressupostos s'acostaven al precipici. El malestar a ERC es palés amb els seus socis de Junts per la posició de pressió i rebuig a l'acord amb els comuns. I no han faltat opinions de destacats dirigents republicans que han plantejat la impossibilitat de governar conjuntament després d'episodis com el rebuig a la taula de negociació, el desacord en l'ampliació de l'aeroport i ara la discrepància manifestada a la llei més important per a un govern com són els pressupostos. Per no parlar de l'encès debat que s'ha generat entre la direcció nacional dels republicans i el grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona que ha hagut de canviar de mala gana la seva posició contrària als pressupostos d'Ada Colau per salvar els de la Generalitat. Un gest que Ernest Maragall, cap de files municipal d'ERC, ha assumit "per responsabilitat envers el país i amb Barcelona".

I a les tensions internes entre ERC i Junts que sacsegen el Govern cal sumar la ruptura de la majoria independentista que pot suposar la duresa de la CUP respecte als pressupostos d'Aragonès i Giró. La diputada Eulàlia Reguant ho expressava així aquesta tarda de dilluns al Parlament "no són uns pressupostos ni transformadors ni socials". I alertava en el debat de les esmenes que ERC i Junts no comptin amb la CUP "per al continuisme", únicament si hi ha una voluntat real per "exercir l'autodeterminació" i treballar per a "la majoria social" de Catalunya. Una olla a pressió que cal veure si permet a Aragonès governar amb una mínima estabilitat un cop aprovats els pressupostos. Els primers i potser els últims, apunten algunes fonts pròximes al president, que no descarten que ateses les dificultats que s'acumulen el 2023 sigui any de pressupostos prorrogats i qui sap si també d'eleccions anticipades a Catalunya.