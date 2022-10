La presa de possessió dels nous consellers inicia l'etapa sense Junts al Govern

Els nous consellers del Govern de Pere Aragonès ja han promès el càrrec i minuts després ja s'han reunit en el primer Consell Executiu sense els membres de Junts després que les bases avalessin sortir-ne la setmana passada. En un breu acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Aragonès ha donat el tret de sortida a "una nova etapa amb un equip renovat", en què destaca la incorporació d'antics càrrecs del PSC, CDC i Podem. Entre els principals reptes que afronten, l'aprovació dels pressupostos i l'avenç en els acords de la taula de diàleg.

En marxa la primera reunió del Consell Executiu sense els membres de Junts

Aragonès ha reemplaçat els set consellers sortints, incloent el vicepresident cessat, situant la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, com a número dos de l'Executiu; manté l'estructura d'ERC i incorpora Quim Nadal (Recerca i Universitats), Juli Fernández (Territori), Meritxell Serret (Acció Exterior i Govern Obert), Carles Campuzano ( Drets Socials), Natàlia Mas (Economia i Hisenda), Gemma Ubasart (Justícia, Drets i Memòria) i Manel Balcells (Salut).



En un breu discurs abans que prometessin el càrrec, el president ha agraït el "compromís" que entomen en un "moment complex" per la crisi econòmica i social, marcada per una inflació inèdita en dècades i l'emergència climàtica, entre d'altres, i ha remarcat que les prioritats del Govern són atendre "les urgències" més materials de la ciutadania i també respondre a la voluntat de "llibertat" de Catalunya amb l'exercici del dret a l'autodeterminació.



"Sí, prometo", han dit tots els nous consellers quan Aragonès els ha presentat la fórmula de promesa: "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?" Els consellers, asseguts a un lateral de la sala, s'han aixecat i han promès individualment el càrrec.



A l'acte de la presa de possessió hi han assistit tant representants de la Mesa del Parlament, dels grups parlamentaris i també els consellers sortints –Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró, Violant Cervera i Gemma Geis, així com Jordi Puigneró, destituït a finals de setembre. De fet, Aragonès ha aprofitat l'acte per agrair-los "el seu compromís" i "la tasca realitzada". "Les circumstàncies polítiques han portat que el Govern no pugui continuar", ha lamentat.



Perfils independents amb àmplia experiència política

Els nous consellers reuneixen la condició de tenir experiència en la matèria del departament de la Generalitat assignat i tenen caràcter d'independents però amb afinitat amb diverses tendències polítiques de l'esquerra catalana i del sobiranisme català. Tres ja van ser consellers: Nadal va dirigir Política Territorial i Obres Públiques durant els set anys dels dos governs tripartits, amb el PSC; Serret va estar prop de dos anys al capdavant d'Agricultura, fins la destitució pel 155; i, fins i tot, Balcells va ocupar durant tres setmanes la cartera d'Universitats el 2006. La resta tenen, igualment, una àmplia experiència política i institucional.

Després de la sortida de Junts, que tanca una etapa de 500 dies amb picabaralles constants al Govern, Aragonès confia tenir un Govern cohesionat i ha instat els nous càrrecs a treballar pels "grans consenos" i la "Catalunya sencera" sense excloure ningú, un discurs que l'havia allunyat dels seus ja exsocis. "Estic convençut que amb el valor afegit que cadascú de vosaltres aporta farem avançar el país", ha apuntat.