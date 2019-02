La taula de diàleg entre partits catalans avala un relator en les converses amb l'Estat però discrepa en l'autodeterminació

La segona trobada de la taula de diàleg entre partits catalans ha servit per pactar fer reunions mensuals i perquè la cimera funcioni com un espai per elaborar propostes per a les negociacions entre governs i partits a Madrid. També per avalar la creació d'un relator en les negociacions entre les institucions -o els partits- catalans i l'Estat, però en canvi ha mostat les discrepàncies pel que fa al dret a l'autodterminació, fonamentalment entre els partits sobiranistes i el PSC.



Celebrada al Palau de la Generalitat, la taula de diàleg ha comptat amb representants del Govern i els seus dos socis -JxCat i ERC-, PSC i Catalunya en Comú Podem, mentre que Cs, CUP i PP s'hi han absentat, com ja van fer en la trobada del 16 de novembre. A la reunió, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha transmès a la resta de formacions el document amb les 21 propostes que va fer arribar a Pedro Sánchez a la reunió que van mantenir a Barcelona el passat 20 de desembre. Entre d'altres qüestions, el document planteja "reconèixer i fer efectiu el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya", buscar una "mediació internacional que faciliti una negociació en igualtat" i acabar amb la "complicitat" de cossos policials i l'aparell judicial amb la ultradreta.

En aquest sentit, una de les novetats de la jornada és que el Govern espanyol veu amb bons ulls incorporar un "relator" -no ha parlat de "mediador" que s'encarregui de "prendre nota, convocar i coordinar" les cimeres de partits sobre la qüestió catalana, segons ha manifestat la vicepresidenta estatal, Carmen Calvo. A banda dels partits independentistes, també el PSC i Catalunya en Comú han avalat aquesta figura. Després de la taula de diàleg celebrada al Palau de la Generalitat, que s'ha allargat una hora i mitjà, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha detallat que es treballa perquè a Madrid hi hagi dos espais de diàleg: la comissió bilateral Generalitat – Estat, que ja existeix; i una taula formada per partits amb una "composició per precisar".

De les propostes de Torra a Sánchez, Albiach també ha avalat la "defensa del referèndum com a eina democràtica per resoldre el conflicte amb l'Estat", i la necessitat d'impulsar una regeneració democràtica a Espanya. En canvi, Iceta no el veu com un "document útil pel diàleg que s'ha de fer". El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat que directament hi hagi un mediador internacional en els espais de diàleg entre l'Estat i la Generalitat. A la sortida de la cimera d'aquest dimarts, Sabrià ha afegit que aquesta figura és necessària per poder abordar "sense límits" del "dret a l'autodeterminació i el seu exercici efectiu", una qüestió imprescindible per a ERC.



En la línia de la resta d'assistents, el president de JxCat, Albert Batet, ha assenyalat que la formació té "dues condicions" per tal que el diàleg pugui ser "efectiu i de debò" i són que sigui un diàleg amb garanties, un pla de treball i la presència d'un independent que faci de relator i que serveixi per "abordar el dret a l'autodeterminació de Catalunya". Finalment, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que estan mirant de buscar "altres espais" de diàleg amb el govern espanyol, en referència a la taula de partits que es planteja a Madrid i ha vist amb bons ulls el concepte de "relator" que acceptaria l'Executiu de Sánchez. Ara bé, ha demanat més concrecions a l'Estat, com ara que s'acordi el nom de la persona que exerciria aquest càrrec i un pla de treball i un calendari concret pel diàleg entre els dos governs.