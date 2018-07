Taxi vs Uber i Cabify

Taxistes arribats de Madrid, el País Valencià, Andalusia o el País Basc s'han sumat als seus col·legues a Catalunya aquest dimecres al matí per protestar contra els vehicles amb llicència de lloguer amb conductor (VTC) –que és la que fan servir empreses com Uber i Cabify– i en suport a les mesures adoptades anteriorment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de limitar-ne la concessió, i que esperen que adoptin altres administracions a nivell municipal i de comunitat autònoma.



Malgrat la xafogor dels darrers dies de juliol, centenars de taxistes han marxat pels carrers de Barcelona en una manifestació d'ambient reivindicatiu en la qual s'han viscut moments de tensió, com quan, a l'alçada de l'Hotel Palace, un grup de manifestants han atacat un cotxe VTC. El seguiment de la vaga de 48 hores, segons fonts del sector, ha estat avui complet. "Fora escarabats, fora Uber i Cabify", "VTC Mafia" o "El taxi unido, jamás será vencido" han estat algunes de les consignes d'una manifestació que ha transcorregut amb considerable presència policial –helicòpter inclòs– i on, a banda de les banderes dels diferents sindicats, s'ha vist alguna estelada i ikurriñes, i en la qual també hi era present una de les cares més reconegudes de la protesta, el taxista madrileny Nacho Castillo, més conegut com a Peseto Loco.

A finals de juny, l'AMB –integrada per 36 municipis metropolitans, i que presideix l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau– va aprovar, amb els vots de tots els partits tret de Ciutadans i el Partit Popular, que s'hi van abstenir, una nova regulació que obliga els vehicles amb llicència VTC a aconseguir un permís especial per poder operar entre un lloc i un altre dels municipis que formen l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, que aquells vehicles que vulguin donar servei a Barcelona i Cornellà, per exemple, necessitaran una llicència per a tots dos municipis. D'aquesta manera, la xifra de llicències VTC es vol reduir de les 1.035 a 399. Els infractors poden arriscar-se a multes de fins a 4.000 euros, tot i que l'AMB es va reservar el dret de permetre la circulació per tot Barcelona i l'àrea metropolitana en casos que així ho justifiquin, com poden ser els grans congressos com el Mobile World Congress (MWC). Era una mesura que reclamava des de feia temps el sector, però ara el Ministeri de Foment, sota la direcció de José Luis Ábalos, vol impugnar la decisió de l'AMB, segons creuen els sindicats, per pressió dels lobbies.

"Estem completament rodejats"



Taxistes donant suport a una decisió de l'administració d'Ada Colau? Tot i la imatge estereotipada i inercial del taxi com un sector conservador, quan no reaccionari, repetida amb freqüència per periodistes i xarxes socials amb trets inequívocament paròdics, el cert és que els taxistes han portat a terme una reivindicació sostinguda durant mesos, amb planificació i moments fins i tot d'acció directa contra el que consideren una forma de competència deslleial impulsada per empreses que, com Cabify, tenen la seva seu fiscal a Delaware per evitar pagar impostos. Prova dels canvis en el sector és que a la protesta d'avui han estat presents l'Associació de taxistes del Pakistan o la Asociación de Taxistas Latinos Unidos de Catalunya.



"Hem vingut a Barcelona a donar suport al taxi perquè és una problemàtica que és independent de la comunitat autònoma, l'Àrea Metropolitana de Barcelona és la primera administració que ha adoptat una regulació en aquest sentit i com a tal hi ha que donar-li suport", ha afirmat a Públic un portaveu de la Federación de Profesionales del Taxi de Madrid, que demana que altres comunitats autònomes siguin "valentes" i decideixin seguir l'exemple de l'AMB.



Un taxista de Granada amb la bandera andalusa explica a Públic que també ha vingut "en suport als companys" de Catalunya. "A Granada estem completament rodejats, a Màlaga i a altres ciutats serveis com Uber i Cabify comencen a estar presents i estem a l'aguait del que se'ns ve ara al damunt", assegura aquest taxista andalús, que mantè que "si s'aprova una cosa semblant a Andalusia seria una solució per protegir-se d'aquests lobbies i l'intrusisme professional que suposen."

Concentració de taxistes de tot l'Estat davant la subdelegació del Govern central a Barcelona. / AF.

Al final de la manifestació, en una Subdelegació del Govern central fortament protegida pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els representants dels taxistes han entregat als funcionaris un plec de reivindicacions que esperen que ara traslladin a l'executiu de Pedro Sánchez. A la sortida de la reunió, el president de l'Associació Nacional del Taxi, Julio Sáenz García, ha declarat als mitjans presents que si el Govern espanyol no adopta mesures es veuran obligats a "continuar fins al final". "Que es posicionin per dir-nos si estan a favor de sindicats que representen més de 100.000 famílies o del costat de tres o quatre que fan negocis multimilionaris", ha dit.



Saénz García ha instat els partits polítics a pronunciar-s'hi, i també ha criticat que el Ministeri de Foment hagi emprat "l'ariet que és la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència" per intentar frenar la mesura de l'AMB que, ha afegit, no només pot servir per protegir 100.000 llocs de treball, sinó també per garantir als clients un servei de qualitat davant empreses privades com Uber o Cabify, que poden acabar creant una situació d'oligopoli amb la qual controlar l'establiment de preus i precaritzar la feina., segons ha afirmat



Després de la manifestació, la protesta s'ha estès als carrers del voltant, on els taxistes han portat a terme sentades i talls de circulació i s'han viscut moments de tensió quan manifestants han atacat un pressumpte vehicle de Cabify, o a Gran Via amb Universitat, on els antiavalots han amenaçat de carregar.