El telèfon 112 registra prop de 200 trucades per l'episodi de pluges intenses

El telèfon 112 d'Emergències ha rebut prop de 200 trucades per l'episodi de pluges intenses fins a les nou del matí d'aquest dissabte. La comarca amb més trucades ha estat, amb diferència, el Barcelonès, amb un total de 55 avisos, seguida de l'Anoia (17) i el Baix Camp (17). Les tres poblacions amb més afectacions han estat Badalona, amb 31 trucades, Barcelona amb 18, i Sitges amb 11.



Al Barcelonès destaquen els 36 litres registrats a l'estació de Badalona-Museu, mentre que al Maresme despunten els 34,1 litres acumulats a Cabrils, amb 13 litres caiguts en només 10 minuts. Es preveu que l'episodi de pluges s'allargui fins al vespre, amb acumulacions que podrien superar els 100 litres en 24 hores, especialment al litoral i prelitoral sud, així com a les comarques del Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà i el Solsonès.

El sud de Catalunya

La borrasca ha descarregat fins a 80 litres per metre quadrat en algunes zones del Penedès i el Camp de Tarragona, avançant cap a les comarques gironines. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant la nit s'han registrat precipitacions de més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a Mont-roig del Camp i Sant Sadurní d'Anoia. Malgrat la intensitat de les pluges, no s'han produït afectacions significatives.

De cara a diumenge, la precipitació intensa podria reactivar-se al sud del país. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) monitoritzaran el cabal de les conques, en previsió d'un possible increment a causa de les acumulacions i la intensitat de les pluges.