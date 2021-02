El temut 'sorpasso' de Vox arriba: l'extrema dreta irromp al Parlament

El temut sorpasso de Vox ha arribat: l'extrema dreta ha entrat per primera vegada al Parlament de Catalunya. La formació liderada per Ignacio Garriga s'ha convertit en la quarta força parlamentària i ha aconseguit 11 escons en els comicis del 14-F, gairebé el doble que Ciutadans i quatre cops més que el PPC. El discurs d'odi de Vox sembla haver arrossegat més seguidors que les altres formacions de dreta espanyolista, que han apostat per un discurs més moderat i han empitjorat els resultats respecte als comicis del 2017 i n'han tret pitjors dels estimats a les enquestes. De fet, Ciutadans, ha tingut una caiguda estrepitosa: ha passat de ser el partit més votat amb més d’un milió de vots (més del 25%) i líder de l'oposició a la Cambra l'any 2017, amb 36 diputats, a només tenir-ne sis i obtenir el 5,57 % dels vots.

La caiguda lliure de Cs: de partit més votat a setena força

Carrizosa: "No hem sabut mobilitzar l'electorat constitucionalista com nosaltres haguéssim volgut"

La davallada de Ciutadans, el partit més votat que liderava l'oposició de l'independentisme, ha tingut els pitjors resultats de l'arc parlamentari, perdent 30 diputats. S'ha quedat sense representant per Girona i Lleida per primer cop des del 2015. Ha perdut el primer lloc a les nou comarques on va guanyar el 2017. De fet, el CIS els hi havia donat fins a 13 diputats, però només han arribat a sis escons. Després d'aquests estrepitosos resultats, el partit ha convocat un Comitè Executiu d'urgència per aquest dilluns per fer una valoració de la situació.



En una primera intervenció, el número tres de Cs, Nacho Martín Blanco, ha insinuat que aquests resultats es devien a la "baixa participació", però diverses enquestes ja auguraven la caiguda de la formació, que ja es va estellar al Congrés dels Diputats en les passades eleccions generals. El mateix ha dit el candidat a la Presidència de Cs, Carlos Carrizosa, quan ha sortit a valorar els resultats. "Gairebé la meitat dels catalans s'ha quedat a casa: no hem sabut mobilitzar l'electorat constitucionalista com nosaltres haguéssim volgut", ha reconegut. Tot i això, ha dit que el seu grup continuarà "defensant el constitucionalisme des del centre" sense caure en "radicalismes o estridències", fent una subtil referència a Vox. "Des de la capacitat de pacte es pot defensar als catalans de les temptacions totalitàries que el separatisme desgraciadament té a Catalunya", ha etzibat.



El PPC fracassa i no liderarà el bloc de la dreta espanyolista

El PPC volia aprofitar l'enfonsament de Cs per tornar a ser el principal partit de la dreta espanyolista al Parlament. Però no ha estat així: han obtingut tres escons i el 4,24% dels vots, quan el 2017 n'havien aconseguit quatre i el 3,84% vots. De fet, no han comparegut fins passades les onze del vespre. Quan s'ha publicat el primer sondeig de TV3 on se'ls donava sis escons, els populars han enviat un missatge a Telegram en el que celebraven complir "els objectius de créixer i obtenir grup parlamentari". Però no ho han fet, i així ho ha reconegut el candidat a la presidència, Alejandro Fernández. "El nostre resultat és molt dolent perquè no hem aconseguit els dos objectius que ens havíem marcat inicialment", ha confessat. Tot i això, ha volgut donar un "missatge de tranquil·litat" i, tot i lamentar també la baixa participació en aquests comicis, ha insistit que l'espai polític de la "concòrdia i la convivència" existeix, però "s'ha quedat a casa". Així doncs, la campanya de Yes We Cat sembla no haver donat els resultats esperats, ja que les enquestes anteriors els hi donaven entre sis i vuit diputats. Durant tots aquests dies, la paraula "convivència" ha estat a la boca dels populars, així com la recuperació econòmica, però l'electorat sembla preferir una oposició més contundent contra els independentistes i les forces d’esquerres.

L'extrema dreta aconsegueix 11 diputats

Mentre esperaven els resultats definitius, els de Vox repartien banderes espanyoles i catalanes, sense respectar les distàncies recomanades en temps de pandèmia. Visiblement content, Garriga ha assegurat als seus votants que no els defraudarà i que seran els líders de l'oposició "de l'independentisme i de l'esquerra". "No ens desmarcarem ni un mil·límetre del discurs que hem tingut fins ara", ha assegurat. Un discurs que defensa acabar amb "immigració il·legal", que a les escoles "es parli espanyol", i "recuperar la Catalunya". "Ens han dit durant mesos 'no passareu', però hem passat i treballarem per desallotjar-los de totes les insitutcions perquè avui liderem l'oposició, però acabarem liderant Catalunya", ha conclòs.

Amb l'entrada de la formació liderada per Santiago Abascal, que ha obtingut el 7,68% dels vots, hi haurà 11 diputats que defensaran una extrema dreta, bel·ligerant, anti autonomista i bel·ligerant a la cambra catalana. Els ultradretans han liderat la croada judicial contra l'independentisme, ja que han estat acusació popular durant el judici del Procés, i són els que presenten recursos contra les decisions del Govern, com ara la d'ajornar les eleccions. El seu discurs pot augmentar la sensació d'impunitat dels grups d'extrema dreta, i ja ha posat en alerta als col·lectius vulnerables des de fa dies. De fet, Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha convocat manifestacions per aquest dilluns arreu del país a les 19h. "L'entrada de VOX al Parlament és una terrible notícia per a la democràcia i els Drets Humans. Cal més lluita unitària que mai", han dit a través de les xarxes socials.