Territori incrementa les freqüències de bus entre Reus i Barcelona pels usuaris afectats pel tall ferroviari

Els usuaris de Reus (Baix Camp) afectats pel tall ferroviari per les obres de Roda de Berà tindran més opcions per anar a Barcelona amb bus. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio que s'incrementen les dues freqüències diàries actuals als entre 5 i 6 trajectes al dia, igualant els viatges que s'ofereixen per carretera des de Tarragona.

Els bitllets dels trajectes de bus tindran un cost de 4 euros. "Anem assumit les millores vinculades al transport alternatiu amb l'anàlisi de les dades. Això té un impacte econòmic però és absolutament necessari", ha dit.

Les declaracions de Paneque arriben l'endemà de la reunió entre el Departament i la plataforma Dignitat a les Vies, que van reclamar solucions per carretera per als usuaris que es desplacen des de la capital del Baix Camp.

La titular de Territori ha acceptat que el funcionament de Rodalies és francament "molt millorable" perquè les infraestructures no són les adequades després d'anys de desinversió. "Tindrem les inversions que necessitem però en un horitzó de dos anys hi haurà molèsties importants pels usuaris de Rodalies", ha dit. En concret referint-se al tall al Camp de Tarragona, ha afirmat que d'aquí a cinc mesos "la ciutadania ha de veure una millora evident en el servei".

Sobre els abonaments gratuïts

Pel que fa al preu dels bitllets, ha confirmat que ha demanat al ministre de Transports, Óscar Puente, que prengui una decisió ràpidament sobre si continuen o no els abonaments gratuïts. La Generalitat finança un 30% dels descomptes, mentre que l'Estat n'assumeix el 50%. Alhora, ha afirmat que hi ha "dispositius vinculats al tall de Tarragona" que asseguren que el preu del bitllet es mantindrà.