Arriba un TerrorMolins centrat en els musicals

Fins a 104 films i una trentena d'activitats. Aquesta és la proposta de TerrorMolins, el Festival de Cinema de Terror de Molis de Rei, que torna entre aquest divendres 4 de novembre i el proper diumenge dia 13. Ho farà sense la seva edició en línia, després de detectar que s'estaven filtrant produccions a la xarxa.

El Festival arriba al 41è aniversari després d'una edició de 2021 en la que va celebrar la tornada a les sales de cinema i a la progressiva normalitat, assolint "xifres rècord". Títols com The Rocky Horror Picture Show, La tienda de los horrores, El fantasma del paraíso, Sweeney Todd i altres films emblemàtics del gènere són alguns dels títols destacats relacionats amb els musicals de terror, el pal de paller d'aquesta edició.

L'organització detalla que l'edició d'enguany preveu oferir una programació eclèctica en obres i també en activitats, implicant i potenciant totes les disciplines artístiques al voltant del cinema de gènere. "Pretén ser una celebració del terror, del cinema, de la música i, en definitiva, de la cultura en un panorama postpandèmic", defensen sobre l'aposta pel gènere.

La principal secció de llargmetratges a concurs compta amb els que assegura que són els films més destacats del gènere de l’any, "explorant tots els angles del terror i oferint al públic obres de procedències i temàtiques molt diverses".

Alguns títols destacats per l'organització La nova pel·lícula de l’animador Alberto Vázquez, guanyador d’un Goya per Psiconautas, los niños olvidados, que arribarà a la Secció Oficial del TerrorMolins després d’estrenar-se a Annecy. Unicorn Wars, una violenta epopeia bèl·lica que enfronta ossets de colors i unicorns per decidir el destí del Bosc Màgic.

Speak No Evil, del danès Christian Tafdrup, és un dels títols més controvertits i brutals de l’any. El que comença com una crònica d’unes vacances entre dues famílies es va convertint, a poc a poc, en una angoixant i perversa al·legoria sobre divergències i xocs culturals al cor d’Europa.

Des de Corea arriba Project Wolf Hunting, de Kim Hong-sun, un adrenalínic film d’acció i terror que transcorre a alta mar, en un vaixell que transporta un grup de delinqüents sense escrúpols… i alguna cosa encara més terrible.

La guanyadora del darrer festival Fantasia, Megalomaniac, formarà part també de la Secció Oficial. La bruta i pertorbadora òpera prima de Karim Ouelhaj, una de les sensacions de l’any, s’inspira lliurement en el cas del Carnisser de Mons, misteriós assassí en sèrie que va atemorir Bèlgica a finals dels anys noranta, per parlar sobre el pes del patriarcat i les seves conseqüències en la societat.

A Deadstream, dels estatunidencs Joseph i Vanessa Winter, el cinema de found footage (metratge trobat) es topa amb un nou i estimulant referent que combina comèdia i terror, fantasmes i youtubers, recordant fenòmens recents com Dashcam, de Rob Savage.

En un any en què el TerrorMolins es fixa en els musicals de terror no podia faltar a la seva programació un dels films del gènere per excel·lència: The Rocky Horror Picture Show. El film de culte de Jim Sharman, rei de sessions golfes i festives, arribarà a Molins de Rei amb una projecció especial teatralitzada que serà un dels plats forts del festival.



El festival TerrorMolins segueix apostant pel seu projecte Gènere al Gènere, que creix en impacte i continguts d'activitats, amb més presència durant el certamen. L'edició ofereix xerrades en clau d'indústria, així com emmarcades dins de la línia estratègica educacional. I també també pel concurs de vídeos de 20 segons del festival TerrorMolins.

Sense versió en línia

El Festival de Cinema de Terror de Molis de Rei va anunciar aquest cap de setmana passat que suspenia l'edició en línia del certamen d'enguany. El motiu és que s'han filtrat a la xarxa diversos films participants.

En un comunicat, l'organització detalla que manté la 41a versió física del festival, però que no es podrà accedir a la plataforma Filmin per gaudir de les produccions de l'edició online per "un acte de vandalisme organitzat". La decisió s'ha pres "per preservar la integritat de les obres programades a Filmin".

Fonts de l'organització han detallat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han detectat a la xarxa títols programats al festival, alguns d'estrena, per la qual cosa han sospitat que s'estava fent un ús fraudulent de la plataforma. Davant de la possibilitat que el contingut fos efectivament vulnerable, han apostat per tancar l'accés a Filmin de forma cautelar. Les citades fonts asseguren que el programari emprat compleix tots els estàndards de seguretat exigits per la indústria.

El TerrorMolins d'enguany tenia programades una trentena d'activitats i 137 produccions, que ara quedaran reduïdes a 104. L'organització s'ha disculpat per la decisió presa després de "molts mesos de feina arduosa" i ha ofert la possibilitat de cancel·lar els abonaments pel festival online.

El cartell

El cartell del TerrorMolins 2022. — TerrorMolins

El cartell de l'edició d'enguany de TerrorMolins és obra del reconegut dissenyador Andreu Gallart amb la col·laboració de Joan Jarque i fotografia de Joan Gosa. Es tracta d'una proposta que remet als relats clàssics de terror i música, encapçalats per El fantasma de l'Òpera.

L'organització destaca la màscara com a element teatral i operístic, però també com a objecte d’ocultació i misteri, "protagonitza una composició neta i minimalista darrere de la qual s’amaga una nova fornada del cinema més terrorífic i inquietant".

"Gallart, autor també del logotip del festival, juga amb la superposició entre la tipografia i la màscara, i amb dues versions del cartell —diürna i nocturna—, per a donar a la composició un to fantasmagòric i tenebrós", detallen.