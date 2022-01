El toc de queda s'aixecarà divendres. Aquesta és la principal decisió presa aquest dilluns a la tarda per la comissió delegada del Govern en matèria de Covid-19, alhora que s'ha decidit mantenir la resta de restriccions vigents: tancament de l'oci nocturn, limitacions d'aforament a la restauració i els recintes culturals i límit de les trobades socials a un màxim de deu persones. Els detalls definitius, però, es tancaran al consell executiu d'aquest dimarts, quan es decidirà quines seran les mesures. La comissió s'ha reunit telemàticament amb la presència del president, Pere Aragonès, el vicepresident, Jordi Puigneró, i els consellers Laura Vilagrà (Presidència), Josep Maria Argimon (Salut), Joan Ignasi Elena (Interior), Josep González-Cambray (Educació) i Violant Cervera (Drets Socials).



Com la resta de restriccions de la sisena onada, el toc de queda -que funciona de la 1h a les 6h- va entrar en vigor el 24 de desembre, de manera que la seva aplicació s'haurà allargat quatre setmanes, malgrat ser una mesura no plantejada pel comitè d'experts que assessora el Govern en matèria de Covid, a causa de la seva dubtosa eficàcia a nivell pandèmic. El fet que l'expansió de la variant òmicron continuï i encara no s'hagi assolit el pic de la sisena onada -ara els experts assenyalen que això succeirà a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent- explica perquè el Govern es decanti per mantenir la majoria de les restriccions. A banda del tancament de l'oci nocturn, ara mateix els aforaments en interior en restauració estan reduïts al 50%, mentre que el límit d'ocupació és del 70% en cultura, gimnasos, comerç i recintes esportius.



En una visita a la fàbrica de la farmacèutica Hipra a Amer (la Selva), el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha insistit en què han detectat una desacceleració dels contagis els darrers dies, però ha demanat "molta prudència" abans de confirmar si s'està assolit el pic de la sisena onada. El president, Pere Aragonès, també ha visitat les instal·lacions d'Hipra i ha sobre les restriccions ha manifestat que "les mesures que hem pres sabem que són contundents però no han de durar un dia més del necessari".

Ara mateix els contagis segueixen a nivell rècord i, de fet, l'última setmana s'han confirmat més de 200.000 casos, el que significa que el 2,6% de la població ha donat positiu en aquest període. En les últimes quatre setmanes, els contagis superen els 560.000, el 7,3% de la població catalana. A més a més, la pressió hospitalària va a més, amb un total de 2.617 pacients ingressats amb coronavirus -la dada més alta des del 8 de febrer- i 522 a l'UCI, un nivell similar al dels dies previs.